Do końca dekady analitykę danych wykorzystywać będzie 90% globalnych instytucji

Zdecydowana większość respondentów reprezentujących przedsiębiorstwa z całego świata podzielona była na tych, którzy deklarowali obecne wykorzystanie narzędzi i metod przetwarzania danych, i tych, którzy planują wdrożyć analitykę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Niezależnie od podziału na wzięte pod uwagę poszczególne sektory gospodarki: finanse, sprzedaż detaliczną, telekomunikację, przemysł, energetykę i sektor publiczny.

Rewolucja jest blisko

Obecnie kluczowe procesy biznesowe wewnątrz przedsiębiorstw są uzależnione od złożonej analityki dużych zbiorów danych w przypadku 40% światowych firm. Do końca przyszłego roku ten odsetek wzrośnie blisko dwukrotnie – do co najmniej 70%, by u schyłku dekady sięgnąć poziomu 90%.

Transbranżowe korzyści

Lista benefitów osiąganych dzięki wdrożeniom narzędzi i odpowiednich metod analizowania strumieni danych jest naturalnie odmienna dla każdego z przebadanych sektorów, jednak hasłem przewodnim, według uczestników badania, jest modyfikacja dotychczasowych modeli operacyjnych pod kątem przyspieszonego rozwoju i zwiększenia konkurencyjności.

– Sektor prywatny, w tym głównie retail, stawia przede wszystkim na monetyzację danych, wykorzystując je do celów właściwego targetowania treści reklamowych czy „zasilanego” cyfrowymi informacjami real-time marketingu. Sektor produkcyjny natomiast adaptuje analitykę danych, by szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty. Jest to możliwe głównie dzięki analizie predyktywnej. W przypadku instytucji finansowych najważniejszym powodem dla implementacji analizy danych jest natychmiastowa identyfikacja klientów i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym. Instytucje rządowe z kolei chcą skuteczniej wprowadzać innowacje i lepiej realizować inicjatywy skierowane w stronę obywateli. W tym celu coraz częściej sięgają po złożone narzędzia analityczne przetwarzające dane, pochodzące od podmiotów zewnętrznych – tłumaczy Maciej Sawa, Chief Commercial Officer w Cloud Technologies, specjalizującej się w Big Data Marketingu i monetyzacji danych.

Wyzwania na analitycznej drodze

Autorzy raportu postawili zaproszonym menadżerom pytanie o największe wyzwania, z którymi ich przedsiębiorstwa będą musiały się zmierzyć w drodze do komplementarnych wdrożeń biznesowej analityki danych. Największym z nich okazał się wzrost liczby generowanych danych, które przyrastać będą niemal lawinowo – to główne wyzwanie zdaniem 44% respondentów. Na drugim miejscu uplasowała się potrzeba zapewnienia cyfrowym informacjom bezpieczeństwa i prywatności – według 36% ankietowanych. Stale zauważalnym problemem pozostaje również brak odpowiednich kwalifikacji IT wewnątrz firmowych zespołów, który stanowi największe wyzwanie dla 27% uczestników badania.

– Wnioski z badania, w którym udział wzięli decydenci przedsiębiorstw i organizacji z całego świata, można przenieść także na rodzime podwórko. Danych będzie stale przybywać w trudnym do przewidzenia tempie, więc zapotrzebowanie firm na użytkowane zasoby IT także będzie stale wzrastać. Jednocześnie organizacje będą coraz mocnej akcentować potrzebę optymalizacji kosztów, stąd do końca dekady na znaczeniu zyskiwać będzie możliwość wynajęcia infrastruktury IT, której moc można skalować w zależności od potrzeb – już dzisiaj widać to po rosnącym zainteresowaniu usługami typu XaaS, w tym głównie infrastrukturą na wynajem (IaaS). Kluczowym wyzwaniem według respondentów badania jest również zapewnienie firmowym danym bezpieczeństwa – o ile obecnie część organizacji jest w stanie poradzić sobie z tym zadaniem samodzielnie dzięki ograniczonej liczbie źródeł i interfejsów, to dynamiczny przyrost danych może oznaczać potrzebę sięgnięcia po rozwiązania o większej skali przeciwdziałania incydentom. Stanowi to uzasadnienie dla podkreślanej przez autorów raportu roli wartości dodanych wynikających ze współpracy firm z partnerami technologicznymi – dodaje Robert Mikołajski z Atmana, lidera polskiego rynku data center.

Trzy priorytety

Publikacja Atosa opracowana we współpracy z Forresterem informuje, jak przedstawia się dzisiaj spis kluczowych celów wszystkich działań operacyjnych podejmowanych przez globalne przedsiębiorstwa. Pierwszym z listy jest poprawa zdolności do wdrażania innowacji, drugim – zwiększenie poziomu osiąganych zysków.

Autor: Artur Kosior, inPlus Media