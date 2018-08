Do końca 2018 r. co trzecia firma energetyczna ma wdrożyć chmurę

Potrzeba przyspieszenia analizy cyfrowych informacji z wielu źródeł i skuteczniejszego przewidywania możliwych awarii oraz optymalizacji kosztów IT to główne powody, dla których przedsiębiorstwa energetyczne decydują się na migrację do chmury. Zdaniem analityków, dzięki wykorzystaniu rozwiązań cloudowych, koszty związane z utrzymaniem technologii można obniżyć nawet o 30%. Co więcej, zastosowanie cloud computingu pozwala także generować dodatkowe oszczędności. Można je uzyskać np. dzięki lepszemu prognozowaniu awarii i ograniczeniu kosztów osobowych.

Dobra praktyka

To, w jaki sposób wykorzystanie cloud computingu może usprawnić zarządzanie firmą specjalizującą się w dostarczaniu energii, dobrze obrazuje przykład Locus Energy. Jest to przedsiębiorstwo zajmujące się monitorowaniem wszystkich komponentów systemów fotowoltaicznych. Monitoring ma zapewnić ich wyższą wydajność czy pomóc w trafnym prognozowaniu potrzeb serwisowych. Rynkowy debiut tych systemów zbiegł się w czasie z dynamicznym „boomem” na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w USA. Opracowana przez firmę inteligentna platforma analityczna dość szybko znalazła uznanie wśród instalatorów, a także inwestorów czy leasingodawców obecnych w tamtejszym ekosystemie usług dostaw energii solarnej. Głównie dlatego, iż dzięki gromadzeniu, analizie oraz wymianie danych z wielu lokalizacji systemów fotowoltaicznych, przy użyciu platformy chmurowej, możliwa stała się zdalna kontrola stanu wszystkich podzespołów infrastruktury. Sprawiło to, że ekipy konserwacyjne nie musiały już systematycznie odwiedzać nadzorowanych farm solarnych, co zaowocowało wymiernymi oszczędnościami dla dostawców energii słonecznej. Ponadto, platforma analizując ilość energii generowanej w założonych cyklach, była w stanie podpowiedzieć jakie usprawnienia zastosować, by podnieść efektywność instalacji.

40 mln dolarów mniej

Warto wspomnieć, że w branży energetycznej istotny jest czas pozyskiwania wniosków z analiz prowadzonych na infrastrukturze oraz generowania raportów stanu poszczególnych jej elementów. Im szybciej uda się dostrzec możliwości udoskonalenia sieci energetycznych oraz przewidzieć potencjalną awarię wybranego komponentu, tym większa szansa na maksymalne ograniczenie dodatkowych kosztów. Dla przykładu – działający w branży Oil & Gas koncern Baker Hughes przy użyciu platformy analitycznej działającej w chmurze obliczeniowej, oceniającej perspektywy zmian dynamiki przepływu paliw płynnych, otrzymuje w ciągu zaledwie 30 dni liczbę wniosków sugerujących modyfikacje, które wcześniej generował przez rok.

Należący do hiszpańskiego Repsola przedsiębiorstwo Talisman Energy przyznało zaś, że wdrożenie chmurowego centrum operacyjnego (RTOC – Real Time Operations Center), którego zadaniem było m.in. ograniczenie ryzyka uszkodzeń wierteł wydobywczych dzięki narzędziom predykcyjnym, pozwoliło na zaoszczędzenie od 30 do nawet 40 mln dol. rocznie.

Energiczny przyrost inwestycji

Szybsza adaptacja cloud computingu na szeroką skalę nie zatrzyma się oczywiście w tym roku. Do prognoz Gartnera warto dodać wnioski opublikowane w raporcie Bloomberg New Energy Finance, z których wynika, że światowy rynek rozwiązań służących cyfryzacji zarządzania podmiotami branży energetycznej, wzrośnie z poziomu 52 miliardów dol. w 2018 r. do 64 mld dol. w 2025 roku. Z kolei, zgodnie z przewidywaniami Navigant Research, rynek inteligentnych sieci dostarczanych jako usługa (Smart Grid as a Service – SGaaS), na które składa się szereg zarządzanych przez dostawców chmurowych rozwiązań wspierających obsługę sieci energetycznych, z wartości 1,3 mld dol. w 2016 roku ma powiększyć się w tym samym czasie do 6 miliardów dol.

Źródło: inPlus Media