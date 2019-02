Do kiedy trwa karnawał?

Karnawał 2019 - kiedy się zaczyna i kończy?

Początek karnawału w 2019 roku uznaje się już 6 stycznia. Niektórzy twierdzą, że zaczyna się on nieco wcześniej, tuż po zakończeniu hucznego sylwestra, czyli 1 stycznia. A jak długo trwa karnawał? Karnawał jest uzależniony od terminu Wielkanocy. Co roku kończy się on we wtorek przed ważnym świętem, a mianowicie Środą Popielcową. W 2019 roku będzie to 6 marca, dlatego karnawał zakończy się we wtorek, 5 marca. Oznacza to, że będzie trwał niecałe dwa miesiące i będzie można ten czas spędzić na zabawie i balach karnawałowych. Nie masz jeszcze planów? Szybka pożyczka może pomóc w organizacji spotkań towarzyskich lub spontanicznych wyjazdów poza miasto.

Jakie święta towarzyszą karnawałowi?

Karnawał to czas pomiędzy świętem Trzech Króli wypadającego 6 stycznia a Środą Popielcową, która w tym roku będzie 6 marca. Początek karnawału co roku rozpoczyna się w tym samym dniu, jednak jego koniec jest uzależniony od daty Wielkanocy. Dlatego też jego czas jest ruchomy i może trwać on dłużej lub krócej. Od Środy Popielcowej rozpoczyna się tak zwany wielki post i oczekiwanie na Wielkanoc. Trwa wtedy organizacja i planowanie spotkań towarzyskich, a także duchowe przygotowanie do świąt. W tym czasie warto wziąć pod uwagę plany spotkań rodzinnych oraz ewentualnych zakupów. Pomóc może szybka pożyczka. W ostatnim tygodniu karnawału jest także tłusty czwartek, w którym królują słodkie przekąski takie jak pączki, donuty czy faworki. W tym roku tłusty czwartek wypada 28 lutego. Ostatni dzień karnawału w niektórych regionach Polski nazywa się śledzikiem. Odbywają się wtedy liczne spotkania towarzyskie.

Co warto zrobić podczas karnawału?

Warto zaplanować sobie przynajmniej jedno spotkanie towarzyskie lub zabawę podczas karnawału. Wiele restauracji organizuje tak zwane bale karnawałowe, które przypominają przyjęcia sylwestrowe. Niektórzy organizatorzy stawiają na bale przebierańców. To świetna okazja na odrobinę rozrywki oraz spotkania w gronie najbliższych lub znajomych, dla których nie mamy czasu na co dzień. Huczny karnawał odbywa się co roku w Rio de Janeiro, Niemczech oraz na Wyspach Kanaryjskich. W Brazylii jest organizowana parada, w której biorą udział szkoły nauki tańca samby z całego miasta. Chcesz wziąć udział w przyjęciu karnawałowym, ale nie masz na to funduszy? W łatwy sposób może pomóc szybka pożyczka. Pamiętaj tylko o regularnej spłacie. Możesz także zorganizować przyjęcie tematyczne w domu, np. z motywem hawajskim lub w stylu lat 90. Wystarczy, że przygotujesz przekąski oraz powiesz swoim znajomym o stroju, który powinni przygotować. Jeśli nie chcesz spędzić karnawału w huczny sposób, zaplanuj kameralne spotkanie. Wystarczy kilka atrakcji dla znajomych takich jak gry planszowe czy kalambury, aby rozerwać się i odpocząć w gronie przyjaciół.