Do każdego zamówienia na Pyszne.pl darmowe 30 dni dostępu do HBO GO w prezencie

Sytuacja nie sprzyja wychodzeniu z domu, dlatego Pyszne.pl i HBO GO połączyły siły, aby zaproponować nam równie atrakcyjną alternatywę.

- Wiemy z badań, że nasi klienci lubią zamawiać jedzenie na wieczorne seanse filmowe. Dlatego zainicjowaliśmy aktywację, która dostarcza im tej podwójnej przyjemności, zapraszając do współpracy jeden z ulubionych serwisów wielbicieli dobrego kina – komentuje Marcin Schmidt, marketing manager Pyszne.pl.

- Łączymy to, co wszyscy lubią: dobre jedzenie z dobrą rozrywką. 30 dni HBO GO w prezencie oznacza nieograniczony dostęp do 800 filmów i 300 seriali, dokumentów, koncertów i bajek dla dzieci. To brzmi jak plan na długie, zimowe wieczory - mówi Agata Oleszkiewicz, trade marketing manager HBO GO.

Promocja obowiązuje do 28.02.2021 lub do wyczerpania zapasów. By otrzymać darmowy kod na 30 dni do HBO GO należy złożyć zamówienie za minimum 20 zł, a także zapisać się do newslettera Pyszne.pl.

Sprawdź warunki promocji >>