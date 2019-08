Do czego służy VPN? Jakie ma wady i zalety?

Co to jest VPN i jak działa?

W wolnym tłumaczeniu VPN to wirtualna sieć prywatna. Jej działanie najlepiej można zobrazować za pomocą tunelu, w którym przesyłane są wszelkie informacje z i do naszego komputera. Wszystkie dane są ukryte przed wzrokiem niepowołanych osób i chronione przez specjalny szyfr. Dzięki temu, nawet jeśli treści pakietów zostaną przejęte to i tak bardzo ciężko będzie cokolwiek z nimi zrobić.

Wróćmy jednak do bardziej profesjonalnego języka. Mówiąc najprościej, korzystając z klienta VPN, łączymy się za pomocą szyfrowanego połączenia ze specjalnym serwerem, który przesyła nasze zapytania dalej do sieci w naszym imieniu. Dzięki temu strony internetowe nie widzą naszego prawdziwego adresu IP, a jedynie informacje o serwerze pośredniczącym przez który się łączymy. Serwer pośredniczący to inaczej serwer VPN.

Połączenie przy wykorzystaniu VPN znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo w Internecie. Przestępcy oraz osoby chcące nas podsłuchać nie są w stanie przechwycić przesyłanych przez nas danych, a nawet jeśli do tego dojdzie, to i tak będą bezradne w obliczu mocno zaszyfrowanych wiadomości i plików.

Przykładową komunikację sieciową z wykorzystaniem VPN można w sposób uproszczony przedstawić w sposób następujący:

Wywołanie w przeglądarce adresu strony internetowej Zaszyfrowanie danych przez klienta VPN zainstalowanego na komputerze Przesłanie zaszyfrowanego żądania do serwera VPN Przesłanie żądania z serwera VPN do serwera strony Odbiór danych ze strony internetowej przez serwer VPN Zaszyfrowanie informacji przez serwer i przesłanie ich do naszego komputera Odbiór pakietu przez klienta VPN i jego deszyfracja Wyświetlenie zawartości strony

Jest to bardzo uproszczony opis, ale pozwala zrozumieć ideę jaka stoi za działaniem VPN. To właśnie dojście pośrednictwa w komunikacji sieciowej w postaci specjalnego serwera sprawia, że tego typu usługi są w stanie zapewnić bezpieczeństwo oraz prywatność w sieci.

Do czego możemy wykorzystać VPN?

Serwery VPN wykorzystywane są przede wszystkim w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości w Internecie i tym samym ochrony prywatności. Dzięki nim dostawca Internetu nie widzi tego, jakie strony odwiedzamy, a jedynie otrzymuje informacje o tym, że z naszego komputera wysyłane są zaszyfrowane pakiety danych do serwera VPN. Właściciele stron i serwisów internetowych, które odwiedzamy, widzą jedynie się natomiast adres serwera VPN, z którym jesteśmy połączeni.

Wiele osób korzysta z VPN po to, by ominąć ograniczenia nakładane m.in. przez serwisy streamingowe. Witryny takie jak np. Netflix stosują geoblokady, uniemożliwiające wyświetlanie części materiałów przez osoby spoza danego kraju. Może się więc zdarzyć, że z miejsca, w którym przebywamy na wakacjach nie obejrzymy naszego ulubionego serialu. Jedynym ratunkiem jest wtedy skorzystanie z serwerów VPN, które zmienią naszą prawdziwą lokalizację i sprawią, że będziemy postrzegani jako osoby korzystające z sieci w innym kraju.

Podobne ograniczenia, w formie cenzury sieci nakładane są też na popularne strony internetowe i serwisy społecznościowe jak np. Google, Facebooka czy Instagram przez rządy niektórych państw. Przebywając w Chinach nie możemy korzystać z nich bez pomocy VPN.

Korzystanie z serwerów VPN polecane jest także w momencie, gdy używamy ogólnodostępnych sieci WiFi na lotniskach lub dworcach. Brak kontroli nad tego typu połączeniami sprawia, że ich użytkownicy są narażeni na ataki hakerów i cyberprzestępców. Najlepiej więc będzie się zabezpieczyć poprzez pełne zaszyfrowanie połączenia z siecią.

Zalety i wady połączenia przez VPN

VPN to świetne narzędzie, ale nawet ono nie jest pozbawione wad. Istnieją zarówno plusy jak i minusy korzystania z serwerów VPN.

Plusy korzystania z VPN

Dobra ochrona prywatności w sieci i zmniejszenie stopnia, w jakim jesteśmy śledzeni w sieci przez różne podmioty.

Szyfrowanie całego połączenia sieciowego i tym samym zabezpieczenie przesyłanych danych przez Internet.

Możliwość ominięcia geoblokad.

Możliwość ominięcia blokad stron i różnych sposobów cenzury stron internetowych.

Bezpieczne korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi.

Możliwość szybkiej i prostej zmiany adresu IP.

Zabezpieczenie przed atakami DDoS. Ataki typu DDoS polegają na blokowaniu połączenia internetowego wysyłanymi masowo zapytaniami.

Minusy korzystania z VPN

Zmniejszenie prędkości połączenia. Korzystanie z serwerów VPN bardzo często wiąże się z ograniczeniem prędkości pobierania i wysyłania. Jeżeli będziemy korzystać z usługi kiepskiej jakości, to odczujemy to na prędkości pobierania plików.

Dostawca VPN ma dostęp do danych o naszej aktywności. Wybór godnego zaufania dostawcy VPN jest o tyle ważny, że dostawca ma możliwość monitorowania naszej aktywności. Dlatego trzeba wybierać tylko te usługi, które zastrzegają że nie zapisują tego co robią użytkownicy. Tu jednak też trzeba oprzeć się na zaufaniu, że faktycznie tego nie robią.

Witryny blokujące sieci VPN. Niektóre serwisy wykrywają i blokują ruch pochodzący z serwerów VPN. Zdarza się, że IP może być zbanowane.

Darmowe serwery VPN nie są godne zaufania. Każda usługa musi na siebie zarobić. Darmowe serwery VPN również wyznają tę zasadę, dlatego też bardzo często dochodzi do sprzedaży danych użytkowników bezpłatnych usług VPN. Zdarza się też, że przez nasze połączenie internetowe "przepuszczane" są inne osoby.

Poradnik przygotowany przez serwis https://www.dobryvpn.pl/, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat usług VPN oraz bezpieczeństwa i prywatności w sieci.