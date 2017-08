Do czego najczęściej używamy przelewów natychmiastowych

Coraz większe zapotrzebowanie na przelewy natychmiastowe potwierdzają również dynamicznie rosnące statystyki uruchomionego dokładnie pięć lat temu i obsługiwanego przez KIR systemu Express Elixir.

Express Elixir systematycznie, z roku na rok, zyskuje na popularności. Według danych KIR w II kw. 2017 roku w systemie rozliczonych zostało ponad milion przelewów (1 079 tys.). To wzrost aż o ok. 446 tys. transakcji w porównaniu z II kw. 2016 roku. Dotychczas Express Elixir wdrożyło 12 banków komercyjnych i 70 banków spółdzielczych.

Ankieterzy Kantar TNS zapytali też klientów banków, w jakich sytuacjach ich zdaniem przelewy natychmiastowe przydają się najbardziej. Co trzeci badany – 33 proc. – wskazał na sytuację, gdy trzeba uregulować w ostatniej chwili rachunki za prąd, gaz, elektryczność itp. Oznacza to wzrost o 14 pkt. proc. w porównaniu do liczby deklaracji ankietowanych w zeszłym roku. Była to najczęściej wybierana odpowiedź w tegorocznym badaniu. Nieco mniej respondentów – 30 proc. – wskazało, że chce mieć pewność, że odbiorca otrzymał przelew natychmiast. Tutaj także zanotowano wzrost – o 10 pkt. proc. w ciągu roku.

Niemal co czwarty klient banku – 22 proc. – uważa, że przelewy natychmiastowe przydają się głównie wtedy, gdy trzeba uregulować ważne i pilne płatności firmowe (wzrost o 6 pkt. proc. w ciągu roku). Odsetek osób, które potrzebę korzystania z takich przelewów widzą przy okazji spłaty raty kredytu, pożyczki oraz karty kredytowej wyniósł 17 proc(wzrost o 5 pkt. proc. w ciągu roku). Natomiast 13 proc. klientów banków korzystałoby z szybkich przelewów w sytuacji, gdy nie działa karta płatniczaoraz gdy mają do wykonania transakcję na dużą kwotę, np. zakup samochodu, a nie chcą nosić zesobą gotówki. W obu przypadkach liczby wskazań są wyższe niż w zeszłym roku o 7 pkt. proc. Brak potrzeby korzystania z przelewów natychmiastowych zadeklarowało 22 proc. ankietowanych, co stanowi znaczący spadek (o 13 pkt. proc.) w stosunku do ubiegłorocznych wskazań (35 proc.).

– Jako konsumenci stajemy się coraz mniej cierpliwi, więc wszelkie narzędzia wspierające załatwianie spraw „tu i teraz” będą zyskiwać na popularności. Przyspieszanie rozliczeń jest wygodne, ale też ma niebagatelne znaczenie dla efektywności gospodarki i biznesu – komentuje Grzegorz Leńkowski z KIR. – Sprzyja temu m.in. decyzja NBP, który niedawno umożliwił podatnikom, płatnikom składek ZUS i przedsiębiorcom dokonywanie opłat z wykorzystaniem systemu Express Elixir.

Potrzebę przyspieszenia w przelewach dostrzegł nie tylko polski bank centralny, ale także ten europejski. O ile w Polsce przelewamy pieniądze natychmiastowo już od pięciu lat, to klienci banków w zdecydowanej większości europejskich krajów takiej możliwości jeszcze nie mają. Dlatego też w Europejskim Banku Centralnym trwają prace nad ogólnoeuropejskim systemem rozrachunku przelewów natychmiastowych dla płatności w euro, który ma ruszyć pod koniec 2018 r.

* Badanie przeprowadzone zostało w marcu 2017 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie klientów banków w wieku 15 lat i więcej. Liczebność próby: N=789. Badanie przeprowadzone zostało techniką wywiadów bezpośrednich w domach respondentów przy wykorzystaniu laptopów – CAPI. Badanie zostało zrealizowane przez Kantar TNS na zlecenie Związku Banków Polskich we współpracy z KIR.