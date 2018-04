Do czego liderom potrzebne social media?

Wyniki badań dr. Pawła Korzyńskiego z Akademii Leona Koźmińskiego na ten temat opublikowano w książce pt. „Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych”. Naukowiec przez pięć lat obserwował aktywność menedżerów w mediach społecznościowych. Pod lupę wziął kilkuset prezesów i dyrektorów z takich krajów, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Chiny, Niemcy oraz Polska.

Jak polscy szefowie wypadają na tle tych z zagranicy? Wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 200 polskich menedżerów i dyrektorów pokazują, że prawie każdy polski lider ma profil na LinkedIn. Ponad jedna piąta korzysta z Facebooka (21%) i GoldenLine (18 %). Niemal 8% używa XING (niemiecki portal zawodowy), Google+ i Twittera, a co setnego polskiego szefa można spotkać na Viadeo (francuski odpowiednik GoldenLine.pl). Co ważne, ponad połowa przebadanych (54%) przyznaje się do konta wyłącznie w jednym portalu społecznościowym. Stosunkowo nieliczni używają dwóch (26%) lub trzech (13%). Za granicą rzecz wygląda odwrotnie – tam najczęstszym wyborem są dwa-trzy tego typu narzędzia naraz (po 31%). Z wyłącznie jednego portalu społecznościowego korzysta tylko jedna czwarta menedżerów.

Autopromocja, sieć kontaktów lub poszukiwanie informacji

Aktywność polskich liderów w mediach społecznościowych można podzielić na trzy kategorie, tj. prezentowanie siebie (aktualizowanie profilu, regularne pisanie postów, regularne komentowanie innych postów), budowanie sieci kontaktów (zapraszanie znajomych, przyjmowanie zaproszeń) oraz poszukiwanie informacji i osób (w tym również analizowanie karier zawodowych innych ludzi).

Wyniki badań dr. Korzyńskiego dowodzą, że najwięcej polskich liderów używa mediów społecznościowych do budowania sieci kontaktów. Czy to przekłada się na oferty pracy lub współpracy? – Tak. Ale jedynie wtedy, gdy zapraszani użytkownicy wywodzą się spoza grona znajomych lidera. Inaczej jest w środowisku międzynarodowym. Tam prawdopodobieństwo otrzymania większej liczby ofert współpracy wzrasta, gdy menedżer koncentruje się na prezentowaniu siebie – mówi naukowiec.

Z badań wynika także, że warto aktualizować podsumowanie zawodowe prezentowane w mediach społecznościowych. Wraz z modyfikacjami opisu rośnie prawdopodobieństwo otrzymania większej liczby ofert współpracy.

Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego