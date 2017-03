Do 50 mln euro kary za nieusuwanie fałszywych newsów? Odszkodowanie za wścibski wibrator. Przegląd (e)prawny 17.03.2017

W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

Rząd: Prawo Pocztowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Przewidziano rozwiązania, które zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych – Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym na lata 2016-2025. Indywidualny udział operatora pocztowego w dopłacie będzie liczony od kwoty przychodów w części przekraczającej próg, od którego powstaje obowiązek uczestniczenia w finansowaniu kosztu netto. W praktyce oznacza to, że wszyscy operatorzy nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych przychodów z usług powszechnych i usług wchodzących w ich zakres.

Senat: Konfiskata rozszerzona

16 marca 2017 r. zakończyło się 37. posiedzenie Senatu. Do nowelizacji kodeksu karnego ws. tzw. konfiskaty rozszerzonej senatorowie wprowadzili 12 zmian, z których część ma charakter doprecyzowujący, ujednolicający terminologię ustawy i redakcyjny. Nowela ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian zwiększających efektywność mechanizmów pozbawiania sprawców przestępstw korzyści osiągniętych w wyniku ich popełnienia. Niestety ustawa ma też pewne poważne wady.

Koniec z "krwawymi minerałami" w UE?

W czwartek Parlament Europejski poparł w głosowaniu projekt rozporządzenia UE, które ma celu powstrzymanie finansowania zbrojnych grup i działań przeciw prawom człowieka przez handel minerałami z obszarów ogarniętych konfliktami. Zgodnie z nowymi przepisami prawie wszyscy unijni importerzy cyny, wolframu, tantalu i złota będą musieli wykazać się "należytą starannością" przy kontrolowaniu swoich dostawców.

Do 50 mln euro kary za mowę nienawiści, fałszywe newsy! (Niemcy)

Jak podaje Associated Press, niemiecki minister sprawiedliwości zaproponował kary w wysokości do 50 mln euro dla serwisów społecznościowych, które nie usuwają sprawnie mowy nienawiści lub tzw. fałszywych newsów. Minister Heiko Maas zauważył, że platformy internetowe same z siebie podjęły pewne działania, ale to za mało. Jego zdaniem Twitter usuwa zaledwie 1% zgłoszonych treści, a Facebook nawet 39%. Prawo ma zobowiązywać serwisy internetowe do ustanowienia ciągle działających punktów zgłaszania bezprawnych treści, a także osób odpowiedzialnych za te sprawy w firmie.

W rejestrze spółek nie ma "prawa do bycia zapomnianym" (UE)

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że nie istnieje prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych figurujących w rejestrze spółek. Jednakże po upływie wystarczająco długiego czasu od rozwiązania danej spółki państwa członkowskie mogą przewidzieć ograniczony dostęp osób trzecich do takich danych w wyjątkowych przypadkach Trybunał stwierdził przede wszystkim, ze jawność rejestrów spółek służy zagwarantowaniu pewności prawa w stosunkach między spółkami a osobami trzecimi.

Sprawa C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni.

Niszowy bloger nie musi moderować komentarzy (ETPCz)

Zdaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie można karać twórców małego bloga za to, że zbyt późno usuwają obraźliwe wpisy swoich czytelników. O sprawie pisze Gazeta Prawna.

Blizzard vs twórcy cheatów (Niemcy)

Już kiedyś pisaliśmy o tym, że Blizzard walczy z oszukiwaniem w swoich grach sięgając po prawo autorskie. Ta walka ciągle trwa, a teraz przyjęła postać pozwu złożonego do sądu w USA, w którym Blizzard żąda od firmy Bossland 200 dolarów za każde naruszenie praw autorskich. Łączna wysokość żądanego odszkodowania przekracza 8 mln dolarów. Bossland - firma ułatwiająca oszukiwanie w grach - ma teraz poważne powody by się martwić. O sprawie pisze TorrentFreak.

Dostawca wścibskiego wibratora zapłaci 3,75 mln (USA)

We wrześniu pisaliśmy o tym jak dostawca inteligentnego wibratora został pozwany za zbieranie intymnych informacji o zwyczajach seksualnych użytkowników. Osoba występująca z pozwem poskarżyła się na to, że producent seks-zabawki nie informuje wyraźnie o zbieraniu danych np. o częstotliwości używania urządzenia.

Sprawa zakończyła się ugodą. Dostawca wibratora zaprzestanie zbierania danych i zniszczy te dane, które już zebrał. Firma przekaże również 3 mln dolarów dla ludzi korzystających z aplikacji i 750 tys. dla nabywców wibratorów. Pojedynczy poszkodowani mogą dostać nawet do 10 tys. dolarów zadośćuczynienia w ramach ugody. O sprawie pisze Chicago Tribune.

Kryzys trollowy w Szwecji

Szwedzki sąd zobowiązał operatora Telia do przekazania danych 5,3 tys. abonentów firmie zgłaszającej naruszenia praw autorskich. Sąd uznał, że istnieje powód by przekazać te dane. Tymczasem operator i niezależni komentatorzy zdają sobie sprawę, że dane zostaną wykorzystane do copyright trollingu, który jak dotąd nigdy w Szwecji nie rozkwitł. Ciekawie będzie zobaczyć efekty decyzji sądu. O sprawie pisze TorrentFreak.

Automatyczny prawnik pomaga uchodźcom (UK)

Pisaliśmy kiedyś o chatbocie, który uchronił tysiące ludzi przed mandatami podpowiadając w jaki sposób się odwoływać. Teraz ten sam "automatyczny prawnik" przez Facebook Messengera świadczy porady dla imigrantów w USA i Kanadzie, a także pomaga w uzyskaniu wniosku o azyl w UK. Twórca auto-prawnika podkreśla, że zaczął pracę nad nowym narzędziem jeszcze przed wygraną Trumpa w wyborach w USA, niemniej teraz wydanie chatbota wydaje mu się jeszcze ważniejsze.