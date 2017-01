Do 5 lutego trwa rekrutacja do IMPACT_POLAND - programu akceleracji dla mikro i małych firm rozwijających innowacje w sektorze medycznym i rolno-spożywczym

Program „4I” (Identyfikacja, Inspiracja, Integracja i Inwestycja) oferuje mikro i małym przedsiębiorstwom rozwinięcie modeli biznesowych pod okiem najwyższej klasy specjalistów

i ekspertów w komercjalizacji.

Do procesu akceleracyjnego zostaną wdrożone metodologie projektowe m.in. Lean Canvas oraz podejście live due diligence, które pozwoli na bieżącą weryfikację postępu startupów i efektywne podejmowanie decyzji o dokonywaniu kolejnych transzy inwestycji. Trwałość projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie ciągłości finansowania zarówno w trakcie jak i po zakończeniu programu w ramach kompleksowej koncepcji continuity funding.

W ramach współpracy z akceleratorem wybrane firmy otrzymają 180 tys. PLN dofinansowania na rozwój innowacyjnych narzędzi, usług lub technologii oraz indywidualne wsparcie mentorów

w czasie 25 tygodniowego programu akceleracji. Dodatkowo przewidziana jest również współpraca z dużymi partnerami branżowymi - NEUCA S.A., Gospodarstwem Rolno Hodowlanym w Żydowie czy Zakładami Mięsnymi Olewnik Bis sp z o.o.



Aplikacje do programu należy składać do 05 lutego 2017 do godziny 16:00 CET poprzez formularz aplikacyjny na http://impactpoland.fundingbox.com/apply

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.impactpoland.pl

Projekt IMPACT_Poland współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji; Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB; Pilotaż Scale UP

Wartość projektu IMPACT_Poland: 5 789 215,00 zł, w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej 5 695 989,70 zł. Okres realizacji projektu: 5 stycznia 2017 – 4 kwietnia 2018