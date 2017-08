Do 30 tys. zł grzywny za niezgodne z prawem przetwarzanie danych pracowników tymczasowych

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jak to zwykle bywa, nałożono na pracodawców kolejne obowiązki1, co spowodowało wzrost biurokracji po stronie pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych. Niezastosowanie się do nowych regulacji naraża pracodawców na odpowiedzialność karną w postaci grzywny do 30 tysięcy złotych.