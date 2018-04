Do 2028 roku 40% przesyłek ma być dostarczana w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia

Firma Zebra Technologies Corporation ogłosiła wyniki badania „Future of Fulfillment Vision Study” – globalnej analizy sposobu w jaki producenci, firmy transportowe i logistyczne oraz przedsiębiorstwa z sektora handlu detalicznego przygotowują się do zaspokojenia rosnących potrzeb tzw. ekonomii na żądanie. Badanie wykazało, że w odpowiedzi na oczekiwania współczesnych konsumentów – dokonujących zakupów on-line, korzystających ze smartfonów i oczekujących bezproblemowej i szybszej realizacji zakupów – 78% firm logistycznych planuje do 2023 r. zaoferować dostawy tego samego dnia, zaś 40% planuje do 2028 r. zaoferować dostawy w ciągu dwóch godzin. Ponadto 87 % ankietowanych spodziewa się, że do 2028 r. zacznie realizować dostawy crowdsourcingowe lub korzystać z sieci kierowców, którzy zgłaszać się będą do realizacji konkretnego zamówienia.

Zaledwie 39 % respondentów z sektora łańcucha dostaw zadeklarowało działalność na poziomie wielokanałowym. Badanie wykazało, że dla jednej trzeciej ankietowanych największe wyzwanie na drodze do realizacji sprzedaży wielokanałowej stanowić będzie ograniczenie liczby zaległych zamówień; tuż za nim uplasowały się alokacja zasobów i koszty transportu. 76 % ankietowanych detalistów wykorzystuje zapasy sklepowe do realizacji zamówień on-line, a 86 % planuje w przyszłym roku wprowadzić opcję zakupów internetowych z odbiorem zamówienia w sklepie. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego inwestują w modernizację sklepów (aby dwukrotnie zwiększyć ich rolę jako centrów realizacji zamówień on-line) oraz w zmniejszenie powierzchni sprzedaży (aby zwiększyć obszar przeznaczony do obsługi odbioru i zwrotu zamówień on-line).

W skali globalnej 87% respondentów zgodziło się, że przyjmowanie zwrotów produktów i zarządzanie nimi stanowi wyzwanie. Wzrost liczby bezpłatnych i szybkich dostaw produktów oznacza wzrost ilości zwrotów produktów – przedsiębiorstwa handlu detalicznego zmagają się z efektywnym zarządzaniem tą kosztowną kwestią w wielu rozmaitych modelach zakupowych. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych członków kadry kierowniczej jest zdania, że więcej detalistów przekształci swoje sklepy w centra realizacji zamówień obsługujące zwroty produktów. Ponad 60 % przedsiębiorstw handlu detalicznego, które obecnie nie oferują bezpłatnej wysyłki, darmowych zwrotów ani dostawy w dniu zamówienia, planuje zaoferować takie usługi w przyszłości, natomiast 44 % zamierza zlecić zarządzanie zwrotami podmiotowi zewnętrznemu.

Chociaż obecnie 72% organizacji korzysta z kodów kreskowych, to 55 % nadal stosuje nieefektywne, ręczne procesy oparte na dokumentacji papierowej w obsłudze logistyki wielokanałowej. Do 2021 r. 94% respondentów z sektora logistyki wielokanałowej planuje zacząć stosowanie ręcznych komputerów mobilnych ze skanerami kodów kreskowych.

W najbliższych latach spodziewany jest 49-procentowy rozwój technologii identyfikacji radiowej (RFID) oraz platform zarządzania stanami magazynowymi. Oprogramowanie oparte na technologii RFID, sprzęt i rozwiązania w zakresie znakowania towarów to możliwość nowoczesnego przeszukiwania stanów magazynowych na poziomie pojedynczych artykułów, zwiększenie dokładności inwentaryzacji i zadowolenia kupujących, przy jednoczesnym ograniczeniu braku zatowarowania, nadwyżek i błędów w uzupełnianiu zapasów.

W badaniach wzięło udział ponad 2700 profesjonalistów z sektora transportowego i logistycznego, handlu detalicznego i przemysłu wytwórczego. Odpowiadali oni na pytania dotyczące planów, poziomów wdrażania, historii i podejść do logistyki wielokanałowej. Badania przeprowadzono w 2017 r. we współpracy z partnerską firmą badawczą Qualtrics w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Meksyku, Kolumbii, Chile, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rosji, Hiszpanii, Chinach, Indiach, Australii i Nowej Zelandii.

Źródło: Zebra