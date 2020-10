Do 2023 roku liczba robotów w branży przemysłowej wzrośnie o 127 proc.

Sposobów adresowania nowych wyzwań nie brakuje – od zatrudnienia większej liczby pracowników, przez zwiększenie przepustowości dróg lotniczych, a kończąc na wprowadzeniu dodatkowych samolotów cargo do obsługi. Rosnące potrzeby branży przyczyniają się również do zwiększenia inwestycji w technologie. W 2020 roku badane przedsiębiorstwa na całym świecie w 2020 roku zainwestowały w logistykę w chmurze (46 proc.), automatyzację magazynów (45 proc.), analitykę predykcyjną (43 proc.) czy sztuczną inteligencję (40 proc.).

– Rozwój technologii w logistyce wskazuje na jeden większy trend: rosnący poziom robotyzacji branży, będący efektem gwałtownego rozwoju cyfryzacji. W ten sposób sektor logistyczny odpowiada na potrzeby klientów – mówi Tomasz Buraś, Dyrektor Zarządzający DHL Express Poland. – Według raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki, globalny kryzys gospodarczy związany z pandemią COVID-19 w długofalowej perspektywie ukształtuje sprzedaż robotów przemysłowych w 2020 roku.

Pandemia motorem do automatyzacji

To właśnie w logistyce, która podczas pandemii stała się jedną z najszybciej rozwijających się branż, globalnie produkuje się najwięcej robotów. Przewyższają one liczbę maszyn do zastosowań publicznych czy obronnych, gdzie te ostatnie nawet w najbliższych latach nie przekroczą trzycyfrowej bariery. Już do 2023 roku 259 tysięcy robotów może być gotowych do pracy w branży przemysłowej – to wzrost o 127 proc. w porównaniu z 2020 rokiem. Do końca bieżącego roku wyprodukowanych zostanie 114 tysięcy maszyn – o ponad połowę (52 proc.) więcej niż w 2019.

Główną motywacją do wdrażania procesów automatyzacyjnych w logistyce jest szybka produkcja i możliwość doręczania niestandardowych produktów w konkurencyjnych cenach. Gama robotów przemysłowych stale się powiększa – od tradycyjnych robotów klatkowych, zdolnych do sprawnej i precyzyjnej obsługi wszystkich ładunków, po maszyny, które pracują bezpiecznie obok ludzi i są w pełni zintegrowane ze stołami warsztatowymi.

Robot może być sojusznikiem

– Na co dzień mierzymy się z coraz większymi wyzwaniami. Chcemy sprostać oczekiwaniom klientów, dlatego nieprzerwanie podnosimy jakość naszych usług w odpowiedzi na aktualnie panujące warunki. Jednym z fundamentów rozwoju są nieustanne inwestycje w nowe technologie, które usprawniają pracę – dodaje Tomasz Buraś. – W ciągu następnych pięciu lat Grupa DP DHL planuje inwestycje 2 miliardów euro w obszary związane z digitalizacją i zaawansowaną analizą danych. Rezultat? Do 2025 roku będziemy oszczędzać rocznie aż do 1,5 mld euro na kosztach związanych m.in. z transportem, który pochłania ponad 20 mld euro.

Przykładem technologii wykorzystywanej w DHL Express jest Operational Volume Prediction, która umożliwia przewidywanie przepływu przesyłek. To szczególne istotne w nadchodzącym okresie świątecznym, zwykle wiążącym się z większą liczbą zamówień, które muszą dotrzeć na czas do klientów.

Z roku na rok tempo automatyzacji w firmach zwiększa się. W 2019 roku Deloitte wskazał, że liczba podmiotów, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy postawiły mocniej na ten obszar wzrosła dwukrotnie. Amerykańska firma konsultingowa oszacowała, że w ciągu najbliższych trzech lat automatyzacja zwiększy wydajność pracowników o 27 procent.