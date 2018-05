Do 2021 roku wydatki firm na AI mają wynieść w skali globalnej aż 200 mld dolarów

Zdaniem ekspertów kilka czynników napędza rozwój technologii kognitywnych i robotyki. Są to przede wszystkim rosnące ilości danych, które firmy muszą przetworzyć. Do tego rozwój internetu i możliwości chmur obliczeniowych sprawiają, że firmy są coraz bardziej obecne w sferze cyfrowej. Dodatkowo powstające algorytmy uczenia maszynowego pozwalają na wykorzystanie robotów w nowych rolach, jak uważa Paweł Zarudzki z Deloitte

To wszystko sprawia, że dynamika wzrostu wydatków na wdrożenie systemów sztucznej inteligencji (AI) w latach 2017-2021 ma wynieść 50%, a to oznacza łączne wydatki na poziomie 200 mld dolarów. Jak przewidują eksperci w analizie Cognitive technologies. A technical primer inwestycje będą ponosić przedsiębiorstwa reprezentujące szeroki wachlarz branż: od służby zdrowia, poprzez handel, bankowość aż do przemysłu wytwórczego.

Rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką

Zastosowanie automatyzacji, robotyki i sztucznej inteligencji w biznesie gwałtownie przyspiesza. Aż 41% dyrektorów HR biorących udział w globalnym badaniu Human Capital Trends. Rise of the social enterprise ocenia ten temat jako bardzo ważny. Prawie połowa (47%) respondentów twierdzi, że ich organizacje są głęboko zaangażowane w projekty automatyzacji, 24% wykorzystuje sztuczną inteligencję i robotykę do wykonywania rutynowych zadań, 16% do podnoszenia ludzkich umiejętności, a 7%. do całkowitej restrukturyzacji.

W tym roku 42% ankietowanych uważa, że sztuczna inteligencja będzie szeroko stosowana w ich organizacjach w ciągu trzech do pięciu lat. Jednak pomimo tych przewidywań tylko 17% deklaruje zarówno znajomość koncepcji sztucznej inteligencji, jak i możliwości jej zastosowania w swoich firmach.

Barier wdrażania robotyki i sztucznej inteligencji wciąż nie brakuje. Do najpoważniejszych należy zaliczyć: konieczność ich integracji z istniejącymi systemami, brak zrozumienia wewnątrz firmy, brak odpowiednio wykwalifikowanych kadr oraz konieczność zmiany w zarządzaniu.

Rynek pracy dla ludzi i robotów

Z badań Deloitte wynika, że zdaniem firm roboty mogą zastąpić jedną piątą pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, a jednocześnie pozwalają na zwiększenie przychodów. W opinii menedżerów inwestycje w robotykę mają szansę zwrócić się już po niespełna dwunastu miesiącach. Inne szacunki, które pojawiają się w raporcie Automation is here to stay, but what about your workforce? mówią o tym, że roboty są w stanie zastąpić 16% pracujących osób i to już do 2025 roku.

Dyskusja o zagrożeniu dla rynku pracy ze strony robotów i sztucznej inteligencji trwa od kilku lat i coraz częściej pojawia się również w Polsce. W 2017 roku 40% badanych dyrektorów HR w Polsce twierdziło, że sztuczna inteligencja nie wpłynie na strukturę zatrudnienia w ich firmie. Rok później prawie jedna trzecia osób (31,5%) uważa, że AI będzie miała znaczący wpływ na strukturę zatrudnienia.

Źródło: Deloitte