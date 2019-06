Dlaczego warto wybrać prowadnice liniowe HG

Zoptymalizowany system posuwu

Odpowiednio opracowany system nawrotu kulek, przeznaczony do wykorzystania w prowadnicach liniowych serii HG, nie wymaga użycia bardzo dużych sił do wykonania przesunięcia liniowego. Okazuje się, że przy użyciu prowadnic tego typu można uzyskać o 30% wyższą wartość niż w przypadku korzystania ze standardowych prowadnic. Siła konieczna do wymuszenia posuwu może być w przypadku prowadnic serii HG bardzo niska w stosunku do masy przenoszonego elementu oraz jego sztywności.

Przykłady zastosowania materiałów CNC w polskim przemyśle

Prowadnice liniowe, podobnie jak łożyska kulkowe, wykorzystuje się głównie w przemyśle maszynowym i mechanicznym, a także w przemyśle metali ciężkich. Urządzenia te zostały stworzone do posuwu bardzo dużych obciążeń, a ich działanie polega na wykorzystaniu precyzyjnego ruchu liniowego, dlatego są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym. Ponadto idealnie sprawdzają się w innych sektorach przemysłu, takich jak transport, jak również w zakładach stolarskich, warsztatach produkcyjnych oraz centrach obróbczych. Praktycznie możliwości ich wykorzystania są ogromne zapewniając sprawną, precyzyjną i bezpieczną pracę w wielu sektorach przemysłu.