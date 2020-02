Dlaczego warto postawić na jacuzzi ogrodowe?

Jak działa jacuzzi?

Przestronna zewnętrzna wanna ogrodowa z hydromasażem, czyli jacuzzi zapewnia relaks na świeżym powietrzu - zapewnia ekspert z portalu hydrosan.eu. Jacuzzi wykonane jest najczęściej z akrylu pokrytego włóknem szklanym, poliestrem lub pianką poliuretanową. Instalacja doprowadzająca ciepłą wodę pozwala na eksploatację urządzenia przez okrągły rok. Oznacza to, że wielbiciele ciepłych termalnych źródeł w zagranicznych kurortach mogą cieszyć się podobnym klimatem kąpieli w swoim własnym ogródku. Hydromasaż odbywa się za sprawą przepływu wody pompowanej z dysz bezpośrednio do zbiornika. Najczęściej dysze wytwarzające bąbelki umieszczone są w dnie wanny, po bokach oraz z tyłu i razem oddziałują na całe ciało. Do funkcjonowania wanny niezbędne jest ujęcie wody, odpływ kanalizacyjny oraz zasilanie elektryczne. Jacuzzi ogrodowe występują różnych rozmiarach, jednak w ograniczonej ilości kształtów. Rozróżniamy zbiorniki prostokątne, kwadratowe, owalne i okrągłe.

Jeśli nie chcemy decydować się na stałe umiejscowienie jacuzzi w ogrodzie, warto rozważyć wersję dmuchaną, która wyróżnia się niższą ceną. Jacuzzi dmuchane, czyli mobilne, występuje w mniejszych rozmiarach (z reguły maksymalna ilość użytkowników nie przekracza 4 osób) i wyposażone są standardowo w podgrzewacz wody, pompę filtrująca oraz pokrywę na basen.

Opcjonalne tryby masażu, zależnie od zakupionego modelu:

szampański — duża ilość bąbelków powietrza,

falowy — sinusoidalny ruch wody,

kaskadowy — woda płynie strumieniem ponad lustrem,

pulsacyjny — powietrze lub woda z dysz wyrzucane są pulsacyjne,

shiatsu – punktowy masaż ciała.

Wpływ hydromasażu na zdrowie

Hydromasaż zarówno w zimnej, jak i ciepłej wodzie, jaki oferuje nam jacuzzi, ma niebagatelny wpływ na samopoczucie i zdrowie. Skutecznie niweluje takie dolegliwości jak wszelkie bóle, w tym bóle głowy, bezsenność, bóle mięśni i stawów, rozdrażnienie i stres. Jednak oprócz działania relaksacyjnego, pomaga w leczeniu takich schorzeń jak:

urazy tkanek miękkich i złamań,

zaburzenia krążenia,

choroby kręgosłupa,

reumatyzm,

dolegliwości wynikające z dysfunkcji układu oddechowego,

zaniki mięśni i skurcze mięśniowe,

zapalenie żył,

miażdżyca,

niedokrwistość,

niedowład,

zaburzenia trawienia,

rwa kulszowa.

Hydromasaż doskonale sprawdza się również w kosmetyce, ponieważ wskutek wpływu powietrznych bąbelków masujących poprawie ulega ukrwienie i nawilżenie skóry. Cieszy się również popularnością u osób walczących dbających o szczupłą sylwetkę, ponieważ przyspiesza redukcje tłuszczu i pomaga w pozbyciu się cellulitu. Szybciej powraca również sprężystość skóry i mięśni.

Ogrodowy relaks zamiast wakacji w ciepłych krajach

Letnia aura to czas, kiedy sprawdzamy oferty last minut w okolicznych biurach podróży, aby udać się na zasłużony wakacyjny odpoczynek. Jednak nie każdy może pozwolić sobie na dłuższy urlop, lub koszt znacznie obciążający budżet domowy. Zamiast podróży i jednorazowych wydatków warto postawić na jacuzzi we własnym ogrodzie, którym będziemy cieszyć się wiele sezonów. Weekendowy odpoczynek wcale nie musi być gorszy od wakacyjnych wojaży. Bezpieczne przyjazne otoczenie niewątpliwie sprzyja wypoczynkowi. Jeśli pokusimy się o letnie kino do kompletu, wtedy również wieczorny relaks w jaccuzzi będzie przeżyciem godnym zapamiętania. Jacuzzi ogrodowe to świetny pomysł dla osób, które lubią intensywne życie towarzyskie. Wtedy spotkania z przyjaciółmi i rodziną będą polegały na czymś więcej niż tylko siedzeniu przy stole lub przy grillu.

Na ciepło i zimno

Jacuzzi w plenerze kojarzy się najczęściej z ochłodą w gorący upalny dzień i szklaneczką orzeźwiającej lemoniady w dłoni. Jednak jacuzzi ogrodowe doskonale sprawdza się również w przypadku ciepłych kąpieli. Kiedy temperatura powietrza jest niższa, niż temperatura wody, wpływa to korzystnie na pojemność płuc i pobór tlenu. Serce wtedy bije szybciej, oczyszczają się oskrzela i zatoki, a także wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, ponieważ muszą pracować masywniej. Kąpiel w jacuzzi w scenerii padającego śniegu to niezapomniane przeżycie. Tylko 10 minut w jacuzzi pozwoli przywrócić dobry nastrój i harmonię umysłu i ciała. Stymulacja endorfin wywołana ciepłą wodą i rytmicznym relaksującym masażem powoduje powstanie zniewalającego uczucia błogości. Nie dziwi więc fakt, że to połączenie zalet tradycyjnego masażu i relaksujących dobrodziejstw kąpieli ma wielu zwolenników. Ale po co przepłacać w SPA i czekać w kolejce, jeśli możemy mieć swoją własną prywatną przestrzeń odnowy biologicznej?