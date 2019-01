Dlaczego warto nosić koszulki z nadrukiem?

Must have w każdej szafie

Istnieje kilka elementów odzieży, które każda kobieta i każdy mężczyzna powinni mieć w szafie. Jedną z takich części garderoby jest t-shirt. Zazwyczaj jest on biały, albo czarny i stanowi uzupełnienie stylizacji. Dlaczego jednak nie postawić na koszulkę z nadrukiem? Dobierając ją do stroju ważne jest jedynie to, by była ona punktem łamiącym konwencję. Przykładowo, unika się łączenia koszulek z napisami czy obrazkami z kraciastymi spodniami i spódnicami. Tego rodzaju zestawienia sprawiają, że stylizacja jest chaotyczna i niespójna, zamiast modnego looku otrzymujemy kiczowaty przesyt.

Wyrażanie siebie

Koszulki z nadrukiem w prosty sposób pozwalają wyrazić nam siebie. Każdy zainteresowany, wybiera printy, które do niego przemawiają. Noszenie t-shirtów np. z napisem „Nas pięknych jest mało”, albo „Dziewczyny rządzą”, świadczą o pewnych cechach użytkownika. Dzięki koszulkom z nadrukiem można bardzo łatwo pokazać dystans do siebie, swoje zainteresowania i przekonania. Koszulki są pewnego rodzaju komunikatem, bo o ile t-shirt z kwiatami, nie jest tak oczywistym przekazem, to koszulka z Myszka Mickey jednoznacznie pokazuje, że użytkownik lubi postaci Disneya. Wiele ciekawych modeli koszulek z nadrukiem znajduje się na: tulzo.com. Firma proponuje różnego typu printy np. zwierzęta, postaci z filmów i bajek, bohaterów memów. W asortymencie znajdują się produkty dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Przedsiębiorstwo oferuje nie tylko t-shirty, ale również bluzy i akcesoria jak: plecaki i torby.

Przykłady stylizacji z koszulkami z nadrukiem

Oczywistym jest, że koszulki z nadrukiem bardzo dobrze prezentują się w połączeniu z jeansami. Dodatkiem może być skórzana kurtka, albo bluza. Tego typu t-shirty bardzo dobrze prezentują się także razem z obcisłymi spodniami, albo skórzaną spódnicą i ciemną marynarką. Decydując się na założenie koszulki z nadrukiem, ważne, by reszta stroju była stonowana i raczej klasyczna. Print powinien wyróżniać się w stylizacji i być elementem, na który inni zwrócą uwagę. Zbyt wiele różnych wzorów wprowadza niespójność w ubiorze.

Warto łączyć koszulki z nadrukiem z innymi elementami garderoby. Dodają one charakteru stylizacji i sprawiają, że staje się ona interesująca. Trzeba pamiętać, by nadruk na t-shircie dobierać do okazji i sytuacji, w której będziemy nosić koszulkę. Idąc do pracy lepiej postawić na mniej krzykliwe napisy i obrazki, ale będąc z przyjaciółmi można założyć koszulkę z bardziej ekstrawaganckim przekazem.