Dlaczego UX jest kluczowe dla przyszłości SEO?

Wykorzystanie User Experience jako konieczność

Parafrazując pewne znane powiedzenie możemy stwierdzić, że UX to takie „ocenianie książki po okładce”. Doświadczenie użytkownika w kontekście sieci, czyli to jak odbiera daną witrynę, jakie towarzyszą mu przy tym emocje, a także to, na ile efektywnie potrafi się po niej poruszać, składają się na całość wrażenia odbiorcy. Rolą osób oraz agencji, które się tym profesjonalnie zajmują na co dzień jest dążenie do tego, by owe wrażenia były pozytywne. Jakie warunki trzeba spełnić, aby osiągnąć taki efekt?

Mogłoby się wydawać, że kluczową rolę odgrywa płaszczyzna graficzna. Jednak nie jest to jedyna kwestia, która może zapewnić Twojej stronie sukces, mierzony za pomocą kliknięć, konwersji, czy też popularności w wynikach wyszukiwania. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z witryną, która wystawia nasze nerwy na próbę poprzez odtwarzanie denerwującej muzyki, której nie da się wyłączyć, czy też atakuje nas wypełnionymi efektami specjalnymi obrazkami, których nie powstydziłby się jedynie mały Jaś ze szkoły podstawowej, to zapewne żadnego sukcesu nie można się spodziewać. Jednak zakładając, iż powierzamy losy naszej witryny profesjonalistom można wierzyć, że do tego nie dojdzie. Co jeszcze zapewnia pozytywny UX? Z pewnością czas ładowania strony. Internet nie jest miejscem, w którym gromadzą się ludzie szczególnie cierpliwi. Większość z nas, po wpisaniu hasła do przeglądarki oczekuje natychmiastowej odpowiedzi. Nikt nie będzie czekał 20 sekund na to, aż dana witryna w końcu wyświetli swoją zawartość. Po prostu szybkim ruchem wycofa swoją decyzję i przejdzie na stronę konkurencji. Aby tego uniknąć, koniecznością staje się odpowiednie zoptymalizowanie naszej strony, także pod kątem ruchu mobilnego. Ponadto przy projektowaniu witryny warto trzymać się ulubionego słowa każdego designera, czyli intuicyjności. Prawdziwy znawca tematu - Steve Krug, zatytułował swoją książkę dotyczącą funkcjonalności witryn internetowych „Nie każ mi myśleć”. Jej tytuł, mówi więcej niż tysiąc słów. Może nam się wydawać iż coś jest czytelne, jednak wcale nie oznacza to, że jest równie zrozumiałe dla innych.

UX a SEO

Każdy przedsiębiorca chce, by witryna jego sklepu wyświetlała się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, najlepiej na samym jej szczycie, tak by generowała jak najwięcej wejść. Co zrobić, by zapewnić sobie taki luksus? Zadbać o SEO. Kiedyś prym wiodło wszechobecne linkowanie strony, teraz strategia jest o wiele bardziej zaawansowana, gdyż koncentruje się na samej treści. Pozytywne User Experience zapewni nam spory ruch organiczny, o który wszyscy walczą i może umieścić naszą witrynę na samym szczycie tej wielkiej góry, którą tworzą wyniki wyszukiwania.

Zwróciliście kiedyś uwagę na to, iż mówi się o „przeglądaniu stron internetowych”? Nie o czytaniu, zapoznawaniu się, tylko właśnie przeglądaniu. Właśnie tak to wygląda. Internet to nie gazeta, w której czytelnik studiuje wers po wersie, by poznać realną wartość zakupionego towaru. Czasy się zmieniły, odbiorcy również, dlatego teraz oczekują wartościowego contentu ujętego w jak najkrótszej formie. Nasz wzrok na stronie internetowej przebiega od lewej do prawej strony w kształcie litery „Z”. Jeżeli podczas tego krótkiego procesu nie natknie się na nic, co go interesuje natychmiast opuści daną stronę, bez zbędnej refleksji. Tutaj właśnie dochodzimy do ogromnej roli copywriterów, którzy muszą w tych najbardziej strategicznych miejscach tekstu; takich jak tytuł, czy śródtytuł zadbać o to, by umiejscowione zostały tam ważne zwroty, ciekawe sformułowania, krótko mówiąc słowa kluczowe, czyli właśnie to, czego użytkownik szuka i co jest dla niego na danej stronie ważne. Jeżeli znajdzie on interesujące zagadnienie możemy mieć nadzieję, że zapozna się z pozostałą treścią na stronie, a co za tym idzie być może zyskamy jego sympatię i szansę na kolejne odwiedziny.

Współistnienie gwarantem sukcesu

User Experience jako integralna część SEO doskonale się uzupełniają. Jeżeli jako właściciel firmy chcesz cieszyć się z witryny czytelnej, estetycznej, zrozumiałej dla użytkownika, a także ciekawej i bogatej w wartościowe treści to zapewnienie integralnego współistnienia powyższych zagadnień jest sprawą kluczową. W Internecie nie można zdać się na przypadek i szczęście, gdyż na sukces składa się wiele czynników; począwszy od tematyki strony, poprzez aktualną modę i panujące trendy, aż po zindywidualizowane oczekiwania każdego użytkownika. Jeżeli tylko istnieje taka możliwość, warto ułatwić sobie drogę na szczyt i wprowadzić w życie sprawdzone rozwiązania, dzięki którym nasza strona faktycznie będzie się wyróżniała na tle jakże licznej konkurencji.

autor: Karolina Kowalczyk