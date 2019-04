Dlaczego standard płatności EMV 3D Secure jest ważny dla sklepów internetowych?

To, że obroty w handlu internetowym cały czas rosną, w przeciwieństwie do tych w tradycyjnych sklepach, nikogo już nie dziwi. Sprzedaż cyfrowa pomogła wielu detalistom w utrzymaniu się na rynku, inni z kolei od razu rozpoczęli działalność w internecie. Klienci również docenili tę formę handlu za wygodę i spersonalizowane podejście do nich, co owocuje tym, że coraz więcej z nich robi zakupy online, a już 80% Europejczyków używa do tego celu smartfonów[i].