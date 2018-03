Dlaczego sieci handlowe wysyłają do klientów SMSy?

Wykorzystanie komunikacji SMS w kontakcie z klientem to bardzo skuteczny sposób na uniknięcie spadku sprzedaży z powodu zakazu handlu w niedzielę. Krótka wiadomość przypominająca o tym, że warto zrobić zakupy już w piątek lub sobotę to strzał w dziesiątkę, biorąc pod uwagę fakt, że do zmian Polacy muszą się dopiero przyzwyczaić.

Komunikacja SMS trafia do użytkowników niezależnie od ich wieku czy dostępu do Internetu. To oznacza dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Wie o tym doskonalone sieć dyskontów Biedronka, która już wykorzystała potencjał wiadomości SMS. Tydzień temu w sobotę posiadacze karty tej sieciówki otrzymali wiadomość z przypomnieniem, iż niedziela 11. marca jest dniem wolnym od handlu. Tego typu wiadomości wielu klientom, którzy jeszcze nie przyzwyczaili się do zakazu, daje możliwość zaplanowania zakupów wcześniej. Dla sklepu natomiast to szansa na przyciągnięcie ludzi w dni poprzedzające niedzielę.

Autorzy: Kamila Krekora, Marek Kaczmarek, REDLINK