Dlaczego robimy nasz flagowy program akceleracyjny całkowicie zdalnie?

W ciągu ostatnich 3 lat w ReaktorX przeanalizowaliśmy ponad 700 aplikacji startupów na wczesnym etapie, a przez nasz program przeszło 60 zespołów. Połowa z tych startupów wciąż działa, a ¼ zebrała finansowanie - średnio 100 000 EUR. Często pierwszy zastrzyk gotówki pochodził z sieci kontaktów mentora prowadzącego startup lub zespołu ReaktorX.

Podczas prowadzenia programu napotkaliśmy szereg wyzwań.

Niektórzy z niesamowitych założycieli, których chcieliśmy przyjąć, nie mogli przenieść się do Warszawy na dziesięć tygodni. Inni mieli dzieci lub pracę w korporacji i chcieli pracować nad swoimi startupami poza naszym harmonogramem warsztatów. Często obserwowaliśmy też, że założyciele ograniczają się w myśleniu o biznesie do rynku kraju, z którego pochodzą i nie myślą w perspektywie globalnej. Stworzenie programu, który jest naprawdę międzynarodowy, ułatwi założycielom wymianę doświadczeń i może otworzyć na myślenie o globalnej ekspansji.

Współpracowaliśmy z wieloma ekscytującymi startupami na wczesnym etapie w naszym regionie, takimi jak enkids - łączącym nauczycieli języka angielskiego i dzieci chętne do nauki online, Renderro - oferującym rozwiązania chmurowe do nowoczesnego tworzenia treści cyfrowych, Lofty - który pomaga bezboleśnie umeblować Twój dom, czy Fabriline - do zarządzania procesami zakupowymi w firmie. Gościliśmy zespoły z Wrocławia, Olsztyna i innych miast Polski, ale także z Kosowa, Iranu, Korei, Białorusi, Ukrainy, Francji, Portugalii i innych krajów. Współpracuje z nami także grono wspaniałych międzynarodowych mentorów, takich jak Rudradeb Mitra czy Sargheve Sukumaran, ale jednak ograniczenia czasowe i przestrzenne były zawsze obecne. Teraz znikną!

Wszyscy jesteśmy zmuszeni do wzięcia udziału w największym na świecie eksperymencie pracy zdalnej. W Reaktorze widzimy, że jest to ogromna szansa na przejście z trybu offline do działań online - dzięki czemu wszystkie nasze warsztaty, sesje mentorskie i networking będą zdalne i dostępne dla startupów z całej Polski. Szukamy ekspertów z branży, którzy chcą założyć pierwszą firmę, ludzi z rewolucyjnymi pomysłami i silną wolą, aby je realizować.

Nowi, niesamowici mentorzy

Mentoring zawsze był wartością numer jeden, jaką nasi absolwenci widzieli w ReaktorX. Teraz jesteśmy w stanie zaangażować najlepszych mentorów nie tylko z Warszawy, ale z całego świata - w tym z Doliny Krzemowej. Niektórzy eksperci dołączający do nas w siódmej edycji to:

Uldis Leiterts, współzałożyciel Infogram (sprzedanego Prezi), seryjny przedsiębiorca i designer z Litwy

David Bizer, który współpracował z Marc Andreessenem przy Netscape i był pierwszym rekruterem Googla w Europie

Tom Karwatka – założyciel i CEO w Divante jednego z największych sklepów e-commerce w Europie Środkowej i Wschodniej.

Łukasz Adziński – współzałożyciel Naszej Klasy (sprzedanej Naspers), obecnie ECO Picadilla - darmowej platformy do gier z siedzibą we Wrocławiu.

Paweł Kopiński – ex Head of PR & Marketing w Techland, odpowiedzialny za sukces Dying Light, jednej z najlepiej sprzedających się gier premium, obecnie współzałożyciel Superbright, studia gier VR współpracującego z Google, Oculus i Sony.

Magda Posłuszny – inwestorka w największym europejskim funduszu seedowym Speedinvest, wcześniej przedsiębiorczyni, założycielka Soul Schools i Fru.pl

Hussein Kanji – inwestor w londyńskim Hoxton Ventures, który ma w portfolio takie startupy jak Deliveroo czy Babylon Health

Zdalny akcelerator - cztery korzyści dla startupów

Nie musisz przyjeżdżać do Warszawy. Zapewnimy ci wszystkie zalety silnej społeczności biznesowej, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Nie musisz rezygnować z pracy, aby dołączyć do programu. Mimo, że program jest bardzo czasochłonny i zachęcamy do całkowitego skupienia się na budowaniu produktu i walidacji pomysłu na biznes, dzięki większej elastyczności zdalnego dołączania do zajęć i sesji mentoringowych możesz teraz łączyć pracę nad startupem i swoim dotychczasowym życiem.

Prawdopodobnie i tak jesteś w domu. Od dawna chodzi za Tobą pomysł na startup? Twoja korporacja wysłała cię do domu do pracy zdalnej? To idealny moment na rozpoczęcie własnego projektu, którym będziesz mógł zająć głowę w czasie odizolowania!

Zdobycie finansowania. To najlepszy czas na uruchomienie startupu i zaangażowanie się w ekosystem startupowy. Dlaczego? Istnieje bardzo wiele możliwości finansowania dla startupów - Polski Fundusz Rozwoju przeznaczył budżet w wysokości 2,8 mld PLN, który w ciągu pięciu lat zostanie zainwestowany przez fundusze venture capital lub grupy aniołów biznesu wspierających startupy na różnych etapach rozwoju. Do tego grona zaczęli dołączać najlepsi inwestorzy zagraniczni, w tym Pitango z Izraela i Sunfish (wcześniej Rocket Internet) z Niemiec. Tim Draper, miliarder z branży kapitału podwyższonego ryzyka w Dolinie Krzemowej, ogłosił „złoty wiek” technologii w Europie Wschodniej i zaangażował się w OTB Ventures. Paul Bragiel, związany z projektami takimi jak Uber, Stripe, Pokemon Go i Zappos, zainwestował w SMOK Ventures - partnera ReaktorX.

Aplikuj do 5 kwietnia

Ufamy, że ta sytuacja okaże się dowodem na to, że technologie cyfrowe mogą pomóc nam wykorzystać trudne czasy, aby zbudować coś dobrego dla świata lub przynajmniej zrealizować twoje plany jako przedsiębiorcy! Jeśli chcesz wziąć udział w siódmej edycji ReaktorX całkowicie zdalnie z dowolnego miejsca w Polsce lub na świecie, zaaplikuj do 5 kwietnia przez stronę reaktorx.com.