Globalny rynek walutowy jest jednym z największych i najbardziej niestabilnych podmiotów tego typu na świecie, a jego łączna wartość szacowana jest na niewiarygodne 1,93 kwadryliona dolarów. Aby przedstawić to w pewnym kontekście, jest on 2,5-krotnie większy niż globalny PKB, podczas gdy około 5,3 tryliona dolarów jest w obrocie każdego dnia za pośrednictwem wymiany walut. Wielkość i wartość tego rynku powinna przypaść do gustu każdemu przedsiębiorcy, zwłaszcza że handel walutami może również przynieść ogromne zyski ze stosunkowo niewielkich inwestycji. Ale dlaczego przedsiębiorcy powinni rozważyć handel na rynku Forex? Dowiedzmy się!