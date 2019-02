Dlaczego powinieneś mieć doświadczenie zawodowe przed pójściem na studia MBA?

Rekrutacja na studia MBA: wymagania

Aby zostać słuchaczem studiów MBA, trzeba mieć wykształcenie wyższe, czyli ukończone studia licencjackie lub magisterskie. Drugim wymogiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest… doświadczenie zawodowe. Kandydat musi legitymować się co najmniej dwuletnim doświadczeniem, które może udokumentować. Najlepiej jeśli jest to doświadczenie na stanowisku menedżerskim, choć nie jest to konieczne. W przypadku niektórych studiów MBA (np. Executive MBA) wymagany czas doświadczenia może być nieznacznie wyższy, dlatego w przypadku każdej oferty należy sprawdzić, jakie wymogi powinien spełniać kandydat.

Specyfika studiów MBA

Dlaczego właściwie doświadczenie jest jednym z wymogów, jakie musi spełniać osoba aplikująca na studia MBA? Powodów jest kilka, jednak wszystkie są związane ze specyfiką studiów. Na MBA decydują się zazwyczaj osoby, które chcą znacząco podnieść swoje kompetencje zarządcze i którym zależy na praktycznym wymiarze nauki. Doświadczenie zawodowe uczestników pozwala na prowadzenie zajęć na dużo wyższym poziomie, z omawianiem skomplikowanych case’ów włącznie. Ukończenie studiów MBA ma też najczęściej pomóc w szybszym awansie – właśnie na stanowiska kierownicze i menedżerskie lub specjalistyczne. Pracodawcy przychylniej patrzą na osoby, które chcą cały czas się rozwijać, a do tego wybierają studia opierające się na omawianiu praktycznych zagadnień i faktycznych problemów branży. Ponadto studia MBA sprzyjają poszerzeniu własnej sieci networkinowej – byłoby to pozbawione sensu, gdyby decydowały się na nie osoby bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego.

Wszystko to pokazuje, że studia MBA zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które mają znacznie większe doświadczenie niż większość osób aplikujących na zwykłe studia.

Zobacz więcej korzyści studiów MBA oraz informacje o organizacji i formie zajęć.