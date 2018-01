Dlaczego notyfikacje Web Push to następca newslettera?

Alternatywy dla newslettera

Niektóre firmy postanowiły zastąpić newsletter powiadomieniami na swoich profilach social media, zwłaszcza na Facebooku. Niestety, metoda ta jest o tyle zawodna, że sam Facebook stopniowo ogranicza widoczność profili firmowych. Nie masz też pewności, że w przyszłości regulamin tego portalu nie ulegnie zmianom, które dodatkowo ograniczą Twoje możliwości promowania się.

Zamiast social media można jednak wykorzystać notyfkacje web push np. oferowane przez platformę PushPushGo.com, dzięki któremu powiadomienia pojawiają się bezpośrednio na ekranie użytkownika. Wystarczy, że w przeglądarce kliknie zgodę na otrzymywanie wiadomości i… to wszystko.

W jaki sposób Web Push wygrywa z e-mailem?

Prostota, z jaką działa mechanizm powiadomień Web Push pozwala uznać go za następcę standardowych newsletterów. Zwłaszcza, ze zalet ma naprawdę wiele. Pierwsza i najbardziej widoczną jest fakt, że pozwala na dotarcie do odbiorcy w trakcie jego standardowej aktywności w internecie. W przeciwieństwie do maili nie wymaga ze strony użytkownika zaglądania do skrzynki, co przekłada się na szybkość odbioru treści powiadomień.

Istnieje jednak i drugi atut powiadomień web push. Standardowe maile promocyjne łatwo mogą zostać zakwalifikowane jako spam. Co więcej – bywa, że nadawca na stałe zostanie uznany przez algorytmy jako „podejrzany” i również jego przyszłe wiadomości zostaną automatycznie usunięte. W przypadku web push tego problemu nie ma.

Łatwa obsługa po stronie marketera

Przy wysyłaniu mailingów istnieje jeszcze jeden problem – konieczność odpowiedniego sformatowania wiadomości. Jest to o tyle istotne, że musi się ona prawidłowo wyświetlać w różnych systemach webmail, głównych programach pocztowych (Outlook, Thunderbird, The Bat), a przy tym wszystkim zachować czytelność zarówno na monitorze, jak i telefonie. Tymczasem wysłanie notyfikacji web push wymaga jedynie prostego dodania krótkiego tekstu i obrazka.