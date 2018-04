Dlaczego nie zawsze sprawdza się reguła przychody minus koszty równa się zysk?

Mike Michalowicz w swojej książce “Po pierwsze zysk” pokazuje, dlaczego tradycyjna reguła znana z rachunkowości, czyli przychody – koszty = zysk, jest sprzeczna z naturą ludzkich zachowań. Przekonuje, że wzór ten należy zaliczyć do mitów – że wpędza nas on w spiralę zwiększania sprzedaży i jednoczesnego zmniejszania rentowności. By temu zapobiec autor opracował system zarządzania przepływami środków pieniężnych, dzięki któremu jego firma, a także dziesiątki małych i średnich przedsiębiorców wyrwały się ze spirali śmierci i momentalnie osiągnęły rentowność. Prezentuje on behawioralne podejście do księgowości.

Jak wszyscy wiemy, jedną z najskuteczniejszych strategii tracenia na wadze jest ograniczanie spożywanych porcji poprzez używanie mniejszych talerzy. Na podobnej zasadzie Michalowicz pokazuje, w jaki sposób najpierw osiągnąć zysk, a na wydatki przeznaczyć tylko tyle pieniędzy, ile zostanie. Ta jedna zmiana powoduje, że twoja firma momentalnie przekształci się z potwora przejadającego pieniądze w maszynkę do ich zarabiania.

Źródło: MT Biznes