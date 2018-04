Dlaczego nie czytamy wiadomości marketingowych?

Przeglądanie e-maili marketingowych to codzienność prawie każdego użytkownika poczty. Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że aż 44% z nas otrzymuje ich nie więcej niż 10 dziennie, 32% otrzymuje od 11 do 20 maili, a co dziesiąta osoba więcej niż 20. Kobiety dostają nieznacznie więcej e-maili marketingowych niż mężczyźni – 16% pań przyznało, że każdego dnia do jej skrzynki wpada ponad 20 wiadomości, podczas gdy wśród panów ten odsetek wynosi 12%.

Jednak sam fakt pojawienia się w skrzynce e-maila nie oznacza, że wiadomość zostanie przeczytana. Czasem odbiorcy kasują treść zupełnie do niej nie zaglądając. Na co najbardziej zwracamy uwagę oceniając, czy e-mail jest interesujący? Na pierwszym miejscu znajduje się nadawca, ważny dla połowy badanych. Na drugim miejscu ankietowani wskazali tytuł (49% wskazań), a podium domyka treść - istotna dla 36% osób. Na grafikę zwraca uwagę zaledwie 14% badanych, a na kolory 9%, choć eksperci wskazują, że oba elementy mają spore znaczenie.

Nie jest zaskoczeniem, że nadawca jest najważniejszy. Jeżeli dostaniemy maila od firmy, którą znamy i lubimy, a dodatkowo poinformuje nas o ciekawej promocji, chętniej otworzymy taką wiadomość niż w przypadku, gdy pisze do nas zupełnie anonimowa dla nas marka. Niemniej, jak już zadbamy o naszą bazę odbiorców i trafimy do osób, które interesują się ofertą, powinniśmy przyjrzeć się kolorystyce i rozłożeniu treści. To właśnie one mogą zdecydować o skuteczności kampanii. Przykładem dobrych praktyk jest takie rozłożenie treści, żeby łatwo było podjąć odpowiednią akcję, np. przejść do sklepu internetowego, jak twierdzi Marek Kaczmarek, marketing manager w REDLINK.

Co trzecia osoba nigdy nie czyta maili, które wpadają do folderu spam. Czasem robi to 54% badanych. A to oznacza, że firmy mogą tracić na nieefektywnych wysyłkach nawet co trzeciego potencjalnego klienta.

Źródło: REDLINK