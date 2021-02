Dlaczego lepiej wybrać szczoteczkę soniczną sprawdzonej marki?

Co przemawia za wyborem szczoteczki sonicznej renomowanego producenta?

Wyobraź sobie, że stoisz przed półką w sklepie z pięcioma różnymi produktami tego samego rodzaju, wśród których widzisz też zupełnie obco brzmiące nazwy marek. Który z nich wybierzesz? Większość z nas zdecyduje się na ten, który zna i rozpoznaje, wiedząc czego może się po nim spodziewać. Dobre skojarzenia z określoną marką tworzą się najczęściej w naszej głowie, kiedy posiadamy już jakiś jej produkt i jesteśmy z niego zadowoleni. Wtedy też dużo łatwiej nam przekonać się do kupna innych produktów tej marki, nawet jeśli są one z zupełnie innych kategorii, w których ten producent się specjalizuje. Sprawdzone marki budzą w nas po prostu większe zaufanie, kojarzą się z dobrą jakością i przede wszystkim spełniają nasze potrzeby.

Co jeszcze wyróżnia dobrą markę i dlaczego warto ją wybrać?

Po pierwsze doświadczenie . Ufamy markom, które podchodzą kompleksowo do naszych potrzeb i posiadają duże doświadczenie w danej branży. Potrafią przy tym uważnie słuchać i analizować nasze potrzeby, angażując cała swoją wiedzę i umiejętności, aby stworzyć produkt najlepiej dopasowany do naszych oczekiwań. I tak na przykład marka, która wyspecjalizowała się produkcji artykułów do higieny jamy ustnej wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie aby móc zaoferować produkty, które w realny sposób pomagają nam lepiej dbać o zdrowie zębów i dziąseł.

Oprócz doświadczenia danej marki, cenimy sobie wysoką jakość obsługi, w tym szybkie rozwiązywanie problemów, takich jak na przykład rozpatrywanie reklamacji . Dlatego sprawna obsługa gwarancyjna to kolejna ważna rzecz o którą troszczy się dobry producent. W przypadku jakiejkolwiek usterki sprzętu możemy liczyć na sprawny przebieg całego procesu reklamacji. Większość producentów zapewnia także usługi pogwarancyjne , co w przypadku mniej znanych marek nie jest tak oczywiste.

Dobrze rozwinięta sieć sprzedaży jest czymś bardzo ważnym. Kupując szczoteczkę soniczną sprawdzonej marki nie musimy martwić się o dostępność końcówek wymiennych i innych akcesoriów. Bez problemu kupimy je w dobrych sklepach z artykułami do higieny jamy ustnej oraz sklepach internetowych.

Na rynku możemy często natknąć się na szczoteczki soniczne, które są łudząco podobne do tych markowych. Może nam to zasugerować, że oba produkty są wręcz takie same. Nic bardziej mylnego. Podobna szczoteczka różnić się może nie tylko ceną, ale często też jakością wykonania, rodzajem zastosowanych materiałów, a także samymi parametrami jak chociażby pojemnością akumulatora czy prędkością ruchów. Nie mamy również pewności, że jakość tych produktów jest kontrolowana i ulepszana, jak ma to miejsce w przypadku sprawdzonych marek. Dobra marka nieustannie dba o jakość. Wykorzystuje dobre gatunkowo materiały i sprawdzone technologie, dzięki czemu finalny produkt cechuje się dużą trwałością i funkcjonalnością .

. Jak już wyżej wspomniano, każdy dobry producent wsłuchuje się również w potrzeby klientów, dzięki czemu o wiele lepiej dopasowuje swoją ofertę do ich oczekiwań. Współpracuje też z ekspertami i śledzi aktualne trendy, stale monitorując i udoskonalając swoje produkty.

Jakiej marki szczoteczkę soniczną wybrać?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Na rynku możemy znaleźć wiele sprawdzonych producentów szczoteczek sonicznych, oferujących urządzenia o przeróżnych funkcjach i parametrach. Dużą popularnością cieszą się szczoteczki soniczne marek Philips Sonicare, Xiaomi czy SEYSSO. To na jaką markę szczoteczek sonicznych się zdecydujemy zależy od naszych indywidualnych oczekiwań. Ku inspiracji, w tym artykule skupimy się na jednej z niewielu marek szczoteczek sonicznych, która specjalizuje się w produktach do higieny jamy ustnej i ma wyłącznie takie w ofercie. Co więcej jest to nasza rodzima marka, która wprowadziła swoje szczoteczki do sprzedaży, jeszcze gdy technologia soniczna była mało popularnym rozwiązaniem technologicznym w Polsce. SEYSSO, bo o tej marce mowa, niedawno wprowadziło do sprzedaży dwie nowe szczoteczki SEYSSO Planet NeptunX i MercurX. Nowa seria w zauważalny sposób podąża za nowymi trendami. Szczoteczki występują w dwóch modnych kolorach – grafitowym i granatowym i do tego posiadają ekologiczne opakowania. Pudełko, do którego zapakowano zestaw, powstało z papieru po recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest użycie biodegradowalnych torebek do opakowania poszczególnych elementów zestawu. W 100% ulegają one rozkładowi, bez szkody dla środowiska naturalnego. Zaletą wykorzystania ekoopakowań jest realne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz mniejsze wykorzystanie zasobów naszej planety.

Co jeszcze warto wiedzieć o szczoteczkach sonicznych?

Szczoteczka soniczna jest w stanie o wiele dokładniej wyczyścić nasze zęby niż tradycyjna szczoteczka do zębów. Jest przy tym łatwa w użyciu, a jej regularne używanie przynosi wiele pozytywnych korzyści dla zdrowia całej jamy ustnej. A jakich dokładnie efektów możemy oczekiwać?