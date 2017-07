Dlaczego email marketing przeżywa drugą młodość?

W porównaniu do wyżej wymienionych narzędzi w digital marketingu, które mają zaledwie kilka lub kilkanaście lat, email marketing z prawie 40 letnim stażem, bynajmniej nie jest statecznym mężczyzną w średnim wieku tylko nobliwym staruszkiem.

Co warto podkreślić, nie świadczy to o tym, że jest on skazany na zapomnienie. Przeciwnie - biorąc pod uwagę rozwój tego kanału można śmiało stwierdzić, że email marketing czeka druga młodość. Oto kilka statystyk, które pokazują, że email marketing jeszcze "is not dead":

- 50% marketerów przewiduje, że ich wydatki na email marketing wzrosną (zob. PDF: DMA)

- aż 54% respondentów twierdzi, że email jest dla nich najlepszym kanałem, jeśli chodzi o otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (zob: Marketing Sherpa)

- według DMA, średni zwrot z inwestycji, jaki przynosi wysyłka kampanii mailingowej wynosi nawet do 3800%

Dane te wskazują na mocną pozycję email marketingu, który świetnie sprawdza się w m.in. w budowaniu trwałych relacji ze swoimi klientami, pozwala na dojrzewanie leadów i generuje sprzedaż.

By jeszcze lepiej wykorzystać to narzędzie, email marketer musi być na bieżąco z funkcjonalnościami, takimi jak: marketing automation, personalizacja, segmentacja i wiele innych. Powinien również wiedzieć, jak działa konkurencja i jak na te działania reagują odbiorcy.

Jednak skąd czerpać wiedzę, by orientować się w obecnych trendach i umiejętnie je wykorzystywać?

Warto śledzić blogi firm, które zajmują się email marketingiem, badać działania konkurencji lub marek, które bardzo dobrze radzą sobie w tym kanale marketingu. Warto również poświęcić czas na zapoznanie się z aktualnymi badaniami i raportami ze świata email marketingu. Jeśli są one przeprowadzone na konkretnych danych, pozwalają spojrzeć bardziej dogłębnie na to, co faktycznie reprezentuje rynek.

Przykładowo: czy przekonanie, że wysyłki we wtorek i czwartek przynoszą świetne wyniki, jest trafne? Czy godzina 10:00 jest najlepszą na dostarczanie newsletterów do swoich subskrybentów? Odpowiedź na te i wiele innych pytań można znaleźć w raporcie email marketing w liczbach. Został on stworzony na podstawie analizy m.in. 10 miliardów wysłanych wiadomości. Marketer znajdzie w nim takie informacje jak:

- jaki jest średni Open Rate i CTR dla różnych wielkości baz (od poniżej 10.000 odbiorców do ponad miliona),

- jakie taktyki najczęściej stosują marketerzy, a które są zaniedbywane,

- jaki jest udział autoresponderów w stosunku do wszystkich wysłanych kampanii,

- ilu marketerów personalizuje swoje wysyłki.

Pobierz raport, by dowiedzieć się więcej.