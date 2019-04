Dla startupów duża rzecz

Wiele rozwiązań eksperci P&G tworzą w 17 centrach badawczo-rozwojowych na całym świecie lub w wyspecjalizowanych centrach IT. W Warszawskim centrum IT pracuje 300 takich ekspertów, którzy specjalizują się w tworzeniu rozwiązań i systemów wspierających identyfikację produktów, planowanie łańcucha dostaw, Business Intelligence i Big Data. Dostęp do ich wiedzy to jedna z korzyści dla startupów, z którymi koncern rozpoczął współpracę w ramach inicjatywy Huge Thing.

Program Poland Prize powered by Huge Thing skierowany jest do zagranicznych startupów z sektora finansów, marketingu oraz IoT. Akceleracji zostają poddane małe firmy, które są na samym początku swojej biznesowej drogi, ale mają produkt lub usługę, która jest gotowa do wprowadzenia na rynek w stopniu minimalnym. Drugą grupą odbiorców są startupy w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju – takie, które posiadają rozbudowany produkt i pozyskały już pierwszych klientów.

Do szóstej edycji projektu Poland Prize powered by Huge Thing zgłosiło się ponad 300 firm. Spośród nich eksperci, partnerzy i organizatorzy wybrali 10 najlepszych startupów: Smartsub, Linx4, Tap2pay, WeGroup, ThinkOut, Pago, Saffe, Visor.ai, Peekd.ai oraz FerretVideo. Z trzema ostatnimi współpracę podjęła P&G.

W ramach inicjatywy, każdy finałowy zespół otrzymuje do 45 tys. euro, wsparcie wykwalifikowanych mentorów, warsztaty z profesjonalistami z danych dziedzin oraz miejsce do pracy w ​Google for Startups Campus w Warszawie.

Przez najbliższe kilkanaście tygodniu startupy będą pracować z mentorami i ekspertami, by wspólnie zrewolucjonizować dotychczasowe działania. W pierwszej połowie marca odbyły się już pierwsze spotkania warsztatowe, które miały na celu ukazanie kierunku rozwoju i wyznaczenie planu realizacji wspólnych projektów.

Źródło: P&G