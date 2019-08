Dla marek: jak mówić do fanów, a raczej fanek, e-sportu?

Fanki esportu - nowa grupa docelowa dla marek?

Profesjonalne sceny e-sportowe najbardziej popularnych gier zdominowane są przez zawodników-mężczyzn. E-sport traktowany jest jako „męski świat”, a przekazy reklamowe sponsorów często są dostosowane właśnie do mężczyzn. Warto jednak być świadomym tego, że społeczność fanek e-sportu jest coraz większa - według szacunków stanowią one już około 30% wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną. Zarówno za granicą, jak i na lokalnym podwórku zaobserwować można coraz większe zainteresowanie kobiet rywalizacją e-sportową. Marki, którym zależy na komunikacji z tą społecznością, powinny być tego świadome i przykładać większą wagę do tego, by swoje komunikaty kierować także do tej grupy.

Fanki e-sportu docenią zaangażowanie

Według badania Mexad Games 82% fanek e-sportu chce, aby w e-sport angażowały się również marki kierujące swoją ofertę do kobiet. Podczas, gdy 70% członków społeczności e-sportowej wykazuje większą sympatię do marek wspierających sport elektroniczny, wśród fanek e-sportu jest to już 12 p.p. więcej. To kobiety najczęściej chcą, aby w e-sport angażowały się marki, które nie kierują oferty wyłącznie do mężczyzn. Przykładem może być Sephora, która w 2018 została partnerem GIRLGAMER E-sports Festival.

Marki mają wpływ

Internauci interesujący się sportem elektronicznym zapytani o to, kto ich zdaniem, ma największy wpływ na polepszenie sytuacji kobiet w środowisku e-sportowym wskazali marki jako drugą siłę. Na podium znaleźli się blogerzy / vlogerzy (21%), marki (20%) oraz streamerzy (19%). Ponadto niemal co czwarta fanka e-sportu (23% pytanych) jest zdania, że wpływ na polepszenie sytuacji kobiet w środowisku e-sportowym mają właśnie firmy.

Źródło: Mexad Games