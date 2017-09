Dla kogo jest Samsung Galaxy Note8?

Smartfon z bardzo dużym wyświetlaczem

Jedną z głównych zalet najnowszego flagowca z Korei jest bardzo duży wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,3 cala, który potrafi wyświetlać obraz w rozdzielczości QHD Plus gwarantując piękne i wyraziste kolory – nawet w pełnym słońcu. Z wyświetlaczem o tak dużych rozmiarach pracuje się bardzo wygodnie, nawet gdy jednocześnie chcemy używać kilku aplikacji. W parze z dużym wyświetlaczem idzie rysik S-Pen, który jest nieodzownym elementem Note8. Dzięki temu prostemu narzędziu możemy przyspieszyć naszą pracę, a także skorzystać z wielu precyzyjnych funkcji. S-Pen pozwala między innymi tłumaczyć tekst czytany na smartfonie, tworzyć odręczne wiadomości oraz notatki, a także zwiększa naszą precyzję, gdy poruszamy się po wielu witrynach internetowych.

Każdy biznesmen doceni wartość tego narzędzia, które w połączeniu z bardzo dużym wyświetlaczem pozwala poruszać się błyskawicznie wśród setek stron internetowych i aplikacji. Samsung Galaxy Note8 Matrix Media klasyfikuje jako model premium.

Kto skorzysta z Samsunga Note8?

Na pewno jego zalety docenią osoby uwielbiające multimedia. Brak ramek w ekranie typu Infinity Display pozwala cieszyć się obrazem filmów i zdjęć w najwyższej jakości. Dodatkowym atutem w Samsungu Galaxy Note8 jest wodoodporna obudowa z dwoma taflami szkła Gorilla Glass 5. generacji, która zapewnia smartfonowi bardzo dużą odporność na warunki zewnętrzne, a nawet chroni go przed upadkiem.

Bezramkowy ekran sprawdza się doskonale w przypadku korzystania z dwóch aplikacji jednocześnie na współdzielonym ekranie. Teraz możesz łatwo i wygodnie sprawdzać mapę z restauracjami w Twojej okolicy jednocześnie porównując opinie na Trip Advisorze. Dla przedsiębiorców i osób, których praca na co dzień wymaga dostępu do internetu, będzie to ogromne ułatwienie. Warto dodać, że producent posłuchał głosu fanów i dopracował kwestie bezpieczeństwa baterii.

Jakość zdjęć w Note8

Smartfon dzięki zastosowaniu dwóch aparatów głównych o matrycy 12 Mpix oraz stabilizacji obrazu, pozwala tworzyć fantastyczne i bardzo dobrze doświetlone zdjęcia. Jeden z głównych obiektywów posiada teleobiektyw, dlatego możemy w trakcie wykonywania zdjęć przybliżać obraz nie tracąc tym samym na jakości.

Internetowi celebryci są zgodni, że Note8 ze swoimi rozbudowanymi opcjami fotograficznymi i video zasłynie również jako narzędzie do nagrywania filmów na YouTube oraz inne kanały społecznościowe. Możliwość nagrywania filmów w 4K oraz Full HD to dzisiaj cenny atut dla osób tworzących materiały internetowe. Warto dodać, że Note8 posiada wiele zaawansowanych trybów, takich jak nagrywanie filmów w slow motion lub w przyspieszeniu.

Czy Samsung Galaxy Note8 jest smartfonem dla mnie?

Jeśli lubisz nowoczesne rozwiązania oraz w codziennych obowiązkach duży wyświetlacz okaże Ci się pomocny, Note8 jest smartfonem dla Ciebie. Z takim urządzeniem z łatwością poprowadzisz biznes, będziesz w stałym kontakcie z klientami lub skorzystasz ze wszystkich form rozrywki, jakie oferuje współczesny internet.