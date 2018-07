Digitalizacja w służbie zdrowia i kieszeni

Polska spółka opracowuje platformę do wymiany danych na temat zdrowia, która pozwoli na rozwój badań naukowych w obszarze medycyny, a także stworzenie nowego systemu opieki zdrowotnej. Działania prowadzone są we współpracy z amerykańskim startupem. Rozwiązanie ma zredukować koszt opieki zdrowotnej do zaledwie kilku euro, dolarów czy złotych miesięcznie.