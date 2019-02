Diesel nie odpala zimą? To może być wina paliwa!

Jak to jest z normami?

Parametr CFPP – Cold Filter Plugging Point, czyli temperatura zatykania zimnego filtra, w przypadku zimowego oleju napędowego, to -20 stopni. Norma go określa, natomiast nie mówi o innym ważnym parametrze, mianowicie temperaturze mętnienia. Filtr paliwa wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia, w przypadku nowoczesnych modeli, nawet tak drobne, że lekko mętniejący olej może zostać zatrzymany. Skutek? Unieruchomienie auta.

Dodatki do diesla

Rozwiązaniem tego problemu są depresatory, czyli dodatki do diesla, które obniżają temperaturę wytrącania się kryształków parafiny z paliwa. Depresator jest zbawienny podczas większych mrozów, jednak aby pomógł, należy zastosować go wcześniej – zanim jeszcze olej zacznie mętnieć. Koszt takiego dodatku nie jest wysoki – na bak paliwa przeznaczymy zaledwie parę złotych, które uchronią nas przed awarią samochodu.

Aby zapobiec problemom paliwowym w kresie zimowym możemy też alternatywnie skorzystać z paliw arktycznych. Paliwa tego typu zawierają już depresator w takiej dawce, że uszlachetnianie nie jest już konieczne. Nie każde paliwo premium jest jednak paliwem arktycznym i zawiera depresator. Zwróćmy na to uwagę podczas tankowania. Wyższa odporność na mróz powinna zostać wyraźnie zaznaczona przez sprzedawcę.

Czyszczenie układów wtryskowych

Środki do czyszczenia układów wtryskowych i paliwowych (przykładowo takie jak TEC-2000) są preparatami uniwersalnymi: przeznaczonymi do różnych typów aut. Toteż ich działanie nie może być agresywne. Użycie takiego środka na pewno nie zaszkodzi, jednak warto mieć świadomość, że w przypadku bardzo znacznego pogorszenia osiągów czy dużo większego spalania paliwa, nie zawsze pomoże.

Szczególną grupę dodatków do paliwa stanowią środki do czyszczenia filtrów cząstek stałych. Obniżają one temperaturę wypalania sadzy z filtra układu wydechowego. Gdy filtr nie pracuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ratowanie się uszlachetniaczem na pewno pomoże. Pamiętajmy jednak, by nie stosować go nadmiernie często.