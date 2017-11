DevOpsDays zawitają w listopadzie do Warszawy! Zgarnij zniżkę i ucz się od najlepszych!

Międzynarodowi eksperci, którzy wystąpią na scenie, to jeden z najmocniejszych punktów konferencji. Możemy spodziewać się solidnej dawki wiedzy, technicznych tematów i praktycznych case’ów, przygotowanych przez najbardziej doświadczonych specjalistów z zakresu DevOps.

W tym roku na scenie DevOpsDays Warsaw wystąpią m.in.:

● Kamil Rogoń - Think As A Code For Your Infrastructure

● Bastian Widmer - Is #NoOps The New Evil? Or Is It Just „I Don’t Care”-Ops?

● Kamil Szczygieł - Infrastructure As Code - Lessons Learned

● Viktorija Almazowa - Safe Container Lashing

● Ryan Sheldrake - Security At Devops Speed

Pełną listę prelegentów znajdziecie na stronie DevOpsDays Warsaw 2017, a w zakładce “Agenda” czeka na Was jeszcze więcej gorących tematów!

Skorzystaj z warsztatów w super cenie



Dzień przed konferencją (19.11.2017) odbędą się ośmiogodzinne warsztaty zorganizowane w biurze Allegro (Słowackiego 19a, Warszawa). Do wyboru są dwa tematy:

● Kamil Rogoń - Wprowadzenie do konteneryzacji za pomocą Kubernetes

Warsztat zawiera wprowadzenie do Kubernetes oraz instrukcje techniczne dotyczące wdrażania aplikacji autonomicznej i wielopoziomowej. Omówimy podstawowe pojęcia związane z Kubernetes i porozmawiamy o architekturze systemu oraz o rozwiązywaniu najpopularniejszych problemów.

● Kamil Szczygieł - Nowoczesna infrastruktura cloudowa z Terraform (HashiCorp)

Terraform od HashiCorp - co to jest i czym się to je? Podczas warsztatu przeprowadzimy wprowadzenie do systemu Terraform, pokażemy jak tworzyć i uzyskiwać dostęp do AWS EC2, jak pracować zdalnie i z wieloma środowiskami, jak tworzyć i używać moduły Terraform oraz zaprezentujemy case study konkretnych, działających przykładów.

Ignite Talks, czyli solidna porcja wiedzy w pigułce!

Ignite talks to niezwykle popularna, międzynarodowa formuła, która obowiązuje we wszystkich edycjach konferencji DevOpsDays w Europie. Pozwala ona na szybkie przekazanie jak najbardziej skondensowanej wiedzy przy użyciu slajdów, które zmieniają się co 15 sekund. Czas, w którym powinna zamknąć się cała prezentacja, nie może przekraczać 5 minut. Propozycje tematów w ramach Ignite Talks można zgłaszać poprzez formularz, który znajdziecie na stronie DOD Warsaw.

Wejściówka tylko 250 zł - pospiesz się, bo ich liczba jest ograniczona!

Zgłębiaj tajniki programowania i poznaj lepiej kulturę DevOps! Jeśli chcesz zwiększyć swoją efektywność w pracy oraz być tak dobry, jak programiści Container Labs, Amazon Web Services czy Cloudworks nie zastanawiaj się dłużej i zarejestruj już teraz! Dla dla wszystkich czytelników Dziennika Internautów organizator przygotował specjalną zniżkę 20% z kodem: DI.

Zapraszamy na naszą stronę internetowa DevOpsDays Warsaw 2017.

Śledź także nasze profile na Facebook, Twitter oraz YouTube, gdzie znajdziesz aktualności związane z wydarzeniem.