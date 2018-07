Detronizacja gotówki – Polacy za granicą coraz chętniej płacą kartą

Jak pokazało najnowsze badanie Deutsche Bank, sięganie po kartę przy kasie staje się naturalnym odruchem nie tylko na co dzień, ale także podczas zagranicznych podróży. Właśnie na kartę kredytową jako preferowany sposób płatności za granicą wskazał największy odsetek ankietowanych (28%). Wśród osób, które zarabiają ponad 7 tys. zł netto miesięcznie, odsetek zwolenników kart kredytowych jest jeszcze większy i wynosi 37%.

Szymon Kuchciak, Dyrektor Biura Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego Deutsche Bank Polska zaznacza, że realizowany cyklicznie od kilku lat sondaż pokazuje powolne skracanie się dystansu między kartą a gotówką jako preferowanym sposobem dokonywania płatności za granicą. Jednak dopiero teraz płatności bezgotówkowe zyskały na popularności na tyle, że wyprzedziły ulubiony do tej pory przez większość badanych sposób – czyli zakup waluty w kantorze przed wyjazdem. Według Kuciacha płatności bezgotówkowe są nie tylko znacznie wygodniejsze, ale także bardziej bezpieczne.

Dla przykładu, jeśli zgubimy kartę lub ktoś nam ją ukradnie, nie tracimy wszystkich oszczędności, jak to się dzieje w przypadku skradzionej gotówki. Musimy tylko przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Zgodnie z przepisami, jeśli niepowołana osoba dokona płatności lub wyciągnie naszą kartą pieniądze z bankomatu, odpowiadamy tylko za kwotę o równowartości 150 euro. Już po zastrzeżeniu karty odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje przechodzi na bank. Posługiwanie się „plastikami” ma jeszcze jedną zaletę. Jeżeli usługa, za którą zapłaciliśmy kartą, nie została wykonana, to w ramach chargeback możemy złożyć reklamację w swoim banku i mamy szansę na odzyskanie pieniędzy.

Co ciekawe, z badania wynika również, że za granicą znacznie rzadziej wyciągamy z portfela kartę debetową niż kredytową. Na kartę debetową wskazał jedynie co ósmy badany (12,7%). Karta kredytowa ma swoich fanów szczególnie wśród młodych ludzi – połowa osób do 29. roku życia posługuje się nią za granicą. Niemniej jednak osoby starsze również chętniej po nią sięgają – średnio więcej niż co czwarta.

Dla blisko co piątego Polaka najwygodniejszą formą płatności w zagranicznej podróży jest pobranie gotówki z lokalnego bankomatu bez prowizji. Za taką formą opowiada się też co dziesiąta osoba o ponadprzeciętnych zarobkach. Na wypłacenie gotówki w dowolnym bankomacie decydujemy się znacznie rzadziej. Wśród ogółu badanych odsetek ten wyniósł zaledwie 4%. Podobnie jest w przypadku osób zamożnych.

Wizyta w kantorze to dla 17% Polaków obowiązkowy punkt przygotowań do zagranicznej podróży. Znacznie częściej na ten krok decydują się kobiety – więcej niż co piąta Polka kupuje walutę w kantorze. Warto pamiętać, że nie wszystkie waluty są dostępne w polskich kantorach. Te bardziej egzotyczne możemy nabyć dopiero na miejscu. Z badania Deutsche Bank wynika, że lokalną walutę na miejscu, podczas zagranicznego wyjazdu kupuje 6% Polaków.

Wybierając się na zagraniczne wczasy, warto jednak niezależnie od naszych preferencji, zaopatrzyć się w dwa różne środki płatnicze – gotówkę i co najmniej jedną kartę. Mając gotówkę w portfelu, może się okazać, że źle oszacowaliśmy koszty i brakuje nam pieniędzy. Nie musimy też martwić się tym, że zostanie nam w portfelu lokalna waluta, którą kantory skupują po niższych stawkach. A to tylko drobne niedogodności w porównaniu ze zgubieniem bądź kradzieżą gotówki.

