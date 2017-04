Deskorolka Kawasaki Surfboard – praktyczny środek komunikacji?

Jazda na jednym kole

Kiedy myślimy o deskorolce, to najczęściej przychodzi nam do głowy deska zaopatrzona w cztery kółka. Jeśli obserwujemy rynek elektrycznych deskorolek, to możemy wiedzieć, że część z nich ma dwa koła i stoi się na nich przodem. Deskorolka z jednym kołem wydawać się możemy natomiast czymś, co może doprowadzić w ciągu kilku chwil do poważnego wypadku. Nic bardziej mylnego. Kawasaki udowadnia, że takie urządzenia sprawdza się znacznie lepiej w miejskich warunków, gdzie do czynienia mamy z różnego rodzaju kostką brukową i nierównym asfaltem.

Kawasaki Surfboard KX-SB 6.5 – jak tłumaczy Artur Piórkowski z Matrix Media – jest wyposażone w jedno, podwójne koło pneumatyczne o średnicy 6,5 cala. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie pokonywać wzniesienia o stopniu pochylenia 18 stopni i wjeżdżać nawet na nierówną nawierzchnię.

Jak sterować deskorolką kawasaki i jak utrzymać równowagę?

Jednym z pierwszych pytań, jakie pojawia się po zobaczeniu tego rodzaju sprzętu jest oczywiście kwestia równowagi. Z pozoru wydaje się to bardzo skomplikowane, jednak w praktyce jest znacznie prostsze, ponieważ mamy do pomocy zestaw specjalnych żyroskopów i czujników, dzięki którym utrzymanie równowagi jest dziecinnie proste. Wystarczy parę chwil by opanować urządzenie.

Sterowanie deskorolką Kawasaki również nie będzie nam nastręczać żadnego problemu, ponieważ jest niezwykle intuicyjne. Wystarczy, że będziemy przechylać się lekko w kierunku jazdy i ruszymy do przodu. To samo dotyczy się skręcania, jak i jazdy w tył.

Parametry deskorolki Kawasaki

Interesują Was szczegóły techniczne nowego urządzenia od Kawasaki? Proszę bardzo! Deskorolką Kawasaki pojedziemy z prędkością 18 km/h i jesteśmy w stanie przejechać na niej 20 kilometrów. Deskorolka waży 11 kilogramów i można ją z łatwością zmieścić w standardowym bagażniku samochodu, gdy wybieramy się na wakacje. Jeśli chcesz korzystać z tego środka transportu musisz pamiętać o tym, że jego maksymalne obciążenie to 120 kilogramów.

Kawasaki napędzane jest elektrycznym silnikiem o mocy 350W. W godziny możemy naładować baterię o pojemności 4400mAh. Warto również pamiętać, że deskorolka jest odporna na zachlapania.