Deskorolka czy rolki - co lepiej kupić na prezent dziecku

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Każde z nich na pewno sprawi, że Twoja pociecha będzie aktywna fizycznie, a to z kolei doprowadzi do tego, że będzie zdrowsza i radośniejsza. A co jest łatwiejsze? I tutaj opinie są podzielone. Niektórzy twierdzą, że łatwiej nauczyć się można jazdy na rolkach. Szczególnie Ci, którzy umieją jeździć na łyżwach, szybko złapią równowagę na rolkach. Jeśli chodzi o deskorolkę, to nauka jazdy na niej nie powinna przysporzyć także dużych problemów. Zaletą jej jest możliwość poruszania się nie tylko w celach rekreacyjnych, ale także może służyć jako środek lokomocji po mieście. Zarówno na deskorolce, jak i na rolkach można wykonywać ciekawe manewry i uczyć się trików. W wielu miastach powstają specjalne skateparki, gdzie można udoskonalać jazdę na obu tych sprzętach. Jest to też fajna metoda, aby poznać nowych ludzi i nawiązać ciekawe znajomości. Rolki i deskorolka to pasja, którą można rozwijać przez cały czas i nie musi to być domena tylko dzieci i młodzieży. Jako forma aktywności może zachęcić wszystkich członków rodziny do wspólnego spędzania czasu, zabawy i radości z jazdy. Dodatkowym plusem takich form aktywności jest również poprawa kondycji fizycznej, a w przypadku dzieci to także świetny sposób na wyładowanie nadmiaru energii.

Deskorolki klasyczne i do tricków, ze świecącymi kółkami, dla dzieci i młodzieży

Jeśli Twoje dziecko nie miało styczności nigdy z deskorolką, to nie musisz się tym w ogóle przejmować. Oczywiście zawsze początki bywają nieco trudne i należy uzbroić się w cierpliwość, ale jak już dzieciak złapie bakcyla, to nie będzie chciał rozstawać się ze swoją deską. Deskorolki dla dzieci występują w bardzo ciekawych kolorach, co sprawia, że można je dopasować idealnie do dziewczynek jak i do chłopców. Istnieje kilka rodzajów deskorolek. Można między innymi spotkać deskorolki do trików, klasyczne, ze świecącymi kółkami oraz do profesjonalnej jazdy. Oczywiście wszystko zależy od umiejętności i stopnia zaawansowania osoby jeżdżącej. Najważniejszą rzeczą podczas jazdy jest utrzymanie równowagi. Wydaje się to dość proste, jednak nie zawsze łatwe do wykonania. Dlatego warto na początku kupić deskorolkę wraz z niezbędnymi akcesoriami, takimi jak kask i ochraniacze. Będzie to świetne zabezpieczenie pociechy przed upadkiem i siniakami. Jeśli Twoje dziecko dopiero zaczyna przygodę z deską, to najlepsze na początek będą deskorolki dla dzieci. To na nich najlepiej stawiać pierwsze kroki, a w miarę upływu czasu i nabierania umiejętności można kupić bardziej profesjonalną deskorolkę. Dla dzieci, które już mają doświadczenie i rozwijają swoje umiejętności najlepsze będą deskorolki do trików, na których będą mogły doskonalić jazdę i nowe manewry.

Rolki dla dziewcząt i chłopców, regulowane i łyżworolki

Podobnie jak w przypadku deskorolki, jazda na rolkach wymaga trochę ćwiczeń i wprawy. Zazwyczaj jednak nauka przychodzi dzieciom bardzo szybko i jazda staje się częstą przyjemnością. Oczywiście na rynku można znaleźć rolki dla dziewczyny, chłopców, dla dzieci oraz rolki regulowane. Ta ostatnia opcja jest szczególnie ważna w przypadku dzieciaków, których stopa rośnie w zatrważającym tempie. Jeśli zdecydujesz się na zakup rolek, to najlepiej wybrać właśnie te z regulacją. Wówczas będą one służyły przez kilka sezonów. Jak w przypadku deskorolek, rolki występują w różnej kolorystyce, dla dziewczynek przeważnie są one różowe, dla chłopców niebieskie lub czarne. Fajną opcją jest również wybór łyżworolek. Łyżworolki to świetna zabawa zarówno w zimie, jak i ciepłą porą. W zimie wymieniamy kółka na płozy, a wiosną na odwrót. Jest to opcja dla dzieciaków, które uwielbiają ruch i nie wyobrażają sobie biernego spędzania czasu. Jazda na rolkach to także świetna zabawa dla całej rodziny. Nie dość, że wspólnie spędzicie czas, to także jest to rewelacyjna forma ruchu. Jeżdżąc na rolach znacznie możesz poprawić swoją kondycję, wyszczuplić sylwetkę, a przy okazji bawić się ze swoimi dziećmi.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem rolek i deskorolki?

Jeśli chcesz kupić deskorolkę lub rolki na prezent, to najlepiej aby był to sprzęt renomowanej marki. W sklepie PESport znajdziesz produkty wiodących producentów sprzętów sportowych, takie jak SMJ Sport, NILS Extrem lub ENERO. Wybierając markowe rolki dla chłopców, czy deskorolkę będziesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie bezpiecznie jeździć na porządnym sprzęcie, który posłuży przez wiele sezonów. Jeśli szukasz dobrej deskorolki dla dzieci, to musisz przede wszystkim wybrać taki model, który będzie wyposażony w wysokiej jakości łożyska w kołach. Jest to ważny czynnik, który nie tylko ułatwia naukę, ale także wykonywanie trików na desce. Kolejną rzeczą są koła. Kauczukowe będą lepsze dla osób zaawansowanych i tych, które będą wykonywać skomplikowane manewry. Kauczukowe koła gwarantują dobrą przyczepność oraz amortyzują wstrząsy. Przed zakupem sprawdź także, jaka jest maksymalna nośność deskorolki oraz czy posiada ona antypoślizgowy podest. Rolki na prezent są równie często wybierane, co deskorolka. Ale jak je odpowiednio wybrać, aby pasowały naszemu dziecku? Przede wszystkim dla młodszego dziecka warto kupić rolki regulowane. Stopa jego rośnie, a regulacja pozwoli na jazdę przez kilka sezonów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Rolki dla dziewczyny powinny pasować do jej stroju. Każdy rodzic wie, że dziewczynki lubią się stroić i ładnie wyglądać, dlatego warto wybrać rolki w kolorze pasującym do naszej księżniczki.

Rolki dla chłopców także posiadają ciekawe wzory i kolory, które z łatwością dopasujesz do preferencji swojego malucha. Ale kolory to efekt wow dla dzieci. A na co rodzic powinien zwrócić uwagę przed zakupem rolek? Przede wszystkim powinny posiadać dobre łożyska i kauczukowe koła, które będą amortyzowały i gwarantowały płynną jazdę. Oczywiście należy sprawdzić maksymalną nośność, jak w przypadku deskorolki. Jeśli zdecydujesz się kupić łyżworolki, to powinny one posiadać łatwą i szybką możliwość zmiany płozy na kółka. Bardzo ważną rzeczą jest także wkładka wewnątrz buta. Powinna ona być wysokiej jakości, żeby zapewnić maksymalny komfort użytkowania. Dla rodzica najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo, dlatego przed zakupem powinieneś dokładnie zapoznać się z produktem i wybrać najlepszy z możliwych. Bez względu na to, czy będzie to deskorolka, czy rolki dla dzieci – dziecko na pewno będzie zadowolone z prezentu.