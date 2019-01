Design thinking jako znaczący element rozwoju innowacji w firmach

Design thinking to usystematyzowane podejście do procesu innowacji, którego pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, co gwarantuje spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw. Proces projektowy jest otwarty, przez co mogą się w niego zaangażować nawet te osoby, które na co dzień mają odmienne doświadczenia zawodowe.