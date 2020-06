Darmowe terminale płatnicze dla przedsiębiorców. Dołącz do Programu Polska Bezgotówkowa

Terminale płatnicze są odpowiedzią na potrzeby i preferencje płatnicze współczesnych klientów. Polacy chcą i lubią płacić bezgotówkowo - wygodniej i bezpieczniej jest nosić przy sobie niewielką, plastikową kartę niż gotówkę. Zmiany w sposobie płatności szczególnie dobrze widoczne są w liczbie transakcji gotówkowych, która w Polsce systematycznie maleje. Co ciekawe, jak podają wyniki badań NBP w 2005 roku transakcje gotówkowe stanowiły aż 98% wszystkich transakcji płatniczych. 13 lat później, czyli w roku 2018, było to już 57%.

Terminal płatniczy powinien być ściśle dopasowany do specyfiki danego biznesu. Inne urządzenie powinien więc wybrać taksówkarz czy mobilna makijażystka, inne właściciel osiedlowego sklepu, jeszcze inne – właściciel restauracji.

Terminal płatniczy – stacjonarny

Jak sama nazwa wskazuje, stacjonarny terminal płatniczy przeznaczony jest przede wszystkim do korzystania z niego w danym lokalu handlowo-usługowym. Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się sprzedażą bezpośrednio przy stanowisku kasowym (sklep, stację benzynową itd.), to urządzenie tego typu będzie najlepszym wyborem. W zależności od potrzeb, stacjonarny terminal płatniczy możesz podłączyć do sieci naziemnej lub mobilnej. Jego użytkowanie jest bardzo proste i intuicyjne a dzięki integracji z systemem kasowym, obsługa klientów będzie przebiegać szybciej i sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Terminal płatniczy – mobilny (przenośny)

Drugim popularnym rodzajem terminali płatniczych są urządzenia mobilne. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie prowadzony biznes wymaga regularnego przemieszczania się. Jest to więc idealne rozwiązanie m.in. w branży taksówkarskiej i gastronomicznej. Niewielki, lekki i poręczny terminal płatniczy wystarczy zanieść bezpośrednio do klienta, który wygodnie, np. siedząc przy stoliku, będzie mógł zapłacić za zakupy czy wybraną przez siebie usługę.

Tylko kilka sekund – właśnie tyle wystarczy na potwierdzenie transakcji dokonanej przy użyciu terminali płatniczych.

Ile kosztuje terminal płatniczy?

Dzięki udziałowi w Programie Polska Bezgotówkowa, przedsiębiorcy mogą otrzymać do trzech urządzeń i korzystać z nich przez rok bez ponoszenia żadnych kosztów lub do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł. Ponadto od 1 maja 2020 zwiększono maksymalną liczbę terminali płatniczych dla przedsiębiorców z sektora prywatnego międzymiastowego transportu do dwudziestu sztuk.

Program dostępny jest dla przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadali terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Programu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://www.polcard.pl/polska-bezgotowkowa/.