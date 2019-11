Mispadu to rodzina trojanów bankowych wykrywanych na terenie Ameryki Łacińskiej. Ich głównym celem jest kradzież danych logowania do rachunków bankowych oraz manipulacja transakcji wykonywanych przez brazylijski system płatniczy Boleto.

Złośliwe oprogramowanie korzysta z kilku metod dystrybucji. Pierwszą z nich są fałszywe wiadomości e-mail kierowane do Meksykanów i Brazylijczyków. Informują użytkowników albo o nieobecności podczas próby dostarczenia paczki albo opłaceniu zaległej faktury. Cel jest ten sam – nakłonienie użytkownika do kliknięcia w link i pobrania zainfekowanego załącznika.

Druga metoda ataku, na którą mieszkańcy Ameryki Łacińskiej są narażeni to tzw. malvertising – czyli złośliwe reklamy wyświetlane w popularnych witrynach. Cyberprzestępcy w tym celu wykupili reklamy na Facebooku, które zachęcają użytkowników portalu do odbioru darmowych kuponów na zestawy McDonald’s. Po kliknięciu w reklamę, następuje przekierowanie do podstawionej strony, na której zamiast kuponów, serwowany jest złośliwy plik, który po uruchomieniu powoduje infekcję.

Złośliwy plik to instalator w formacie MSI, który jest zaszyty w archiwum ZIP. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego następuje wieloetapowe działanie złośliwych skryptów. Pierwsza faza działań opiera się na sprawdzeniu, skąd pochodzi użytkownik – jeśli z Meksyku lub Brazylii, to następuje pobranie kolejnych komponentów trojana, by doprowadzić do finalnej infekcji. Analitycy zauważyli, że w trakcie procesu infekowania komputera trojan może zainstalować złośliwe rozszerzenie do Google Chrome, które potrafi manipulować oknami przeglądarki, wykradać wprowadzane dane – loginy, hasła, dane kart płatniczych oraz dodawać złośliwe skrypty do odwiedzanych stron.

Kampania phishingowa wykorzystująca trojany z rodziny Mispadu była aktywna w okresie od września do października 2019 roku. Warto mieć na uwadze sposób działania przestępców, gdyż jeśli sprawdził się w jednej części globu nic nie stoi na przeszkodzie, aby został wykorzystany także w innych krajach.

Zrzuty z ekranu z kampanii reklamowej na Facebooku, która informowała o kuponach zniżkowych na McZestawy:

Zrzuty ekranu ze stron, z których można było pobrać rzekome kupony. Zrzut z lewej był wyświetlany użytkownikom z Brazylii, z prawej – Meksyku:

Źródło: ESET