Darmowe konto weszło do ofert banków

Nowa ustawa zobligowała wszystkie banki do wprowadzenia do swojej oferty konta podstawowego. Jednakże nie ma obowiązku reklamowania takiego rozwiązania, dlatego specjaliści przewidują, że banki nie będą aktywnie proponowały tego konta swoim klientom. Jest to bezpośrednio związane z jego charakterem. Z kontem podstawowym nie może być powiązany żaden produkt kredytowy, a to właśnie kredyty przynoszą bankom wysokie zyski. Aby zachęcić klienta z kontem podstawowym do zaciągnięcia pożyczki, trzeba będzie go również przekonać do zmiany rachunku. To oznacza więcej komplikacji, a więc rośnie ryzyko, że klientem zadłuży się w innym banku.

Takie konto bankowe może otworzyć w zasadzie każdy. Jednak jest jeden warunek - w momencie jego otwierania jak i korzystania nie można posiadać żadnego innego rachunku w złotych, nawet w innym banku. Wyjątkiem jest posiadanie rachunku w innej walucie. To konto jest skierowane głównie do młodzieży oraz do osób starszych.

Istnieją 3 przypadki, kiedy banki będą mogły naliczać prowizje na osoby posiadające rachunek podstawowy: za szósty i kolejny przelew w miesiącu, za szóstą i kolejną wypłatę z bankomatu obcego w miesiącu oraz za transgraniczne operacje płatnicze (np. wypłatę pieniędzy z zagranicznego bankomatu). Wysokość tych opłat jest jednak ograniczona ustawą. Nie będą one mogły być wyższe niż najczęściej stosowana wartość dla danego typu operacji w ostatnich 12 miesiącach w danym banku.

Wypowiedź: Jarosław Sadowski, Expander Advisors