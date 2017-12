Darmowa pożyczka na dowód? Jak otrzymać krok po kroku

Pożyczka jest jedną z najchętniej wybieranych form finansowania dóbr. Zwłaszcza tych kosztownych. Dzięki dodatkowym środkom możesz pozwolić sobie na zakup przedmiotów, których nie byłbyś w stanie sfinansować z „własnej kieszeni”. Zewnętrzne źródło finansowania często stanowi także skuteczne koło ratunkowe w przypadku nieplanowanych wydatków. Rozważając zaciągnięcie pożyczki wiele osób obawia się nie tylko wysokich kosztów, ale również skomplikowanych i żmudnych procedur oraz konieczności dostarczenia stosu dokumentów. Na szczęście takie realia wcale nie muszą być regułą.

Pożyczka bez formalności

Jeśli chcesz pożyczyć pieniądze bez formalności, dysponując jedynie dowodem osobistym, skorzystaj z usług firmy, specjalizującej się w udzielaniu pożyczek pozabankowych. O jakich firmach mowa? Sprawdź w artykule Darmowa pożyczka na dowód - bez BIK, BIG i KRD. Tacy pożyczkodawcy stosują uproszczone procedury badania zdolności kredytowej. A to oznacza, że do pożyczenia pieniędzy wymagany jest jedynie dokument tożsamości, numer telefonu komórkowego oraz konto w banku. Dodatkowe środki możesz otrzymać nawet w 15 minut. W dodatku zupełnie za darmo. Niemożliwe? A jednak. Sprawdźmy, czym jest darmowa chwilówka i jak krok po kroku ją otrzymać.

Czym są darmowe pożyczki?

Darmowe pożyczki, oferowane przez pozabankowych pożyczkodawców to produkty finansowe dedykowane jedynie nowym klientom danej firmy. Sięgając po takie finansowanie nie zapłacisz odsetek, prowizji, ubezpieczenie i żadnych innych opłat okołopożyczkowych. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa takiej pożyczki wynosi 0 proc. A to oznacza, że za pożyczone pieniądze w skali roku zapłacisz dokładnie… 0 zł. Darmowych chwilówek udziela obecnie kilkadziesiąt serwisów. Ich kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Poniżej lista najbardziej znanych, sprawdzonych pożyczkodawców wraz z maksymalnymi kwotami pierwszej, darmowej chwilówki:

AleGotówka - 2000 zł

SzybkaGotówka – 6000 zł

Money Man - 1500 zł

NetCredit - 3000 zł

LendOn - 2500 zł

Kuki - 3000 zł

Pożyczka Plus - 2000 zł

ExtraPortfel - 2000 zł

Ferratum – 2000 zł

Credit.pl – 2000 zł

Solven – 1000 zł

Polożyczka – 1000 zł

SohoCredit – 1000 zł

Visset - 1000 zł

ModnaPożyczka – 800 zł

Freezl – 100 zł

Jak wnioskować o pierwszą pożyczkę?

Złożenie wniosku o szybką pożyczkę jest nie tylko szybkie, ale również bardzo proste. Poniżej omówimy ten proces krok po kroku.

Krok 1 - odwiedź stronę internetową pożyczkodawcy

Jeśli jesteś pewien, że spełniasz wszystkie wymagania wybranego pożyczkodawcy, a oferowana przez niego kwota finansowania jest dla Ciebie odpowiednia - bingo!

Aby rozpocząć starania o chwilówkę wejdź na stronę internetową firmy pożyczkowej, a następnie przy pomocy suwaków wybierz preferowaną kwotę oraz termin spłaty zobowiązania.

Krok 2 - wypełnij wniosek i zarejestruj się

Kolejnym krokiem powinno być wypełnienie wniosku i stworzenie panelu klienta. Większość firm pożyczkowych podejmuje decyzje jedynie na podstawie danych zawartych w formularzu. Dostarczania dodatkowych dokumentów, takich jak wyciąg z konta czy zaświadczenie o wysokości dochodów będą więc zupełnie zbędne. O jakie informacje poprosi pożyczkodawca?

Większość wniosków pożyczkowych zawiera następujące pola:

imię i nazwisko,

numer PESEL,

numer i seria dowodu osobistego,

adres zameldowania,

numer konta bankowego,

numer telefonu,

stan cywilny,

wysokość i źródło dochodu,

termin otrzymywania wynagrodzenia.

Krok 3 - weryfikacja tożsamości

Kiedy wypełnisz i wyślesz wniosek pożyczkowy, pożyczkodawca poprosi Cię o potwierdzenie swojej tożsamości. Taka procedura zapewnia bezpieczeństwo obu stronom umowy i eliminuje ryzyko pożyczania pieniędzy na skradzione lub wyłudzone dane osobowe. Szczegóły dotyczące weryfikacji przy darmowych chwilówkach na dowód znajdziesz tutaj.

Najpopularniejszym sposobem weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto firmy pożyczkowej. Jego kwota jest symboliczna i w zależności od firmy wynosi od 0,01 do 1 zł. Kiedy pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku firmy pożyczkowej możliwe będzie sprawdzenie, czy dane właściciela rachunku pokrywają się z tymi, wpisanymi we wniosku. Jeśli personalia są tożsame, pożyczkodawca dokończy analizę wniosku i wyda decyzję. Jeśli są odmienne - wniosek zostanie odrzucony.

Weryfikując dane przy pomocy przelewu warto pamiętać o jednej istotnej kwestii. Kwestii, która znacząco wpływa na tempo otrzymania decyzji i co za tym idzie pieniędzy. Zanim przelejesz pieniądze, sprawdź w jakich bankach znajdują się konta firmy pożyczkowej. Każda z nich posiada co najmniej kilka, a nawet kilkanaście rachunków w różnych instytucjach finansowych.

Chcąc otrzymać pieniądze jak najszybciej wybierz rachunek w tym banku, w którym znajduje się również Twoje konto. Jeśli wykonasz przelew na konto w obrębie tego samego banku, pieniądze zostaną zaksięgowane niemal natychmiast. Pożyczkodawca będzie mógł więc możliwie szybko wydać decyzję i wypłacić środki. Jeśli zrealizujesz przelew na konto w innym banku, cały proces będzie zależy od godzin księgowania przelewów wychodzących i przychodzących i może przedłużyć się nawet do 2 dni roboczych.

Krok 4 - oczekiwanie na decyzję

Jeśli weryfikacja tożsamości przebiegnie pomyślnie, pożyczkodawca wyda decyzję i wypłaci środki w ciągu kilku minut. To, jak szybko znajdą się na Twoim koncie zależy przede wszystkim od terminów księgowania przelewów wychodzących w obu bankach.

Jeśli posiadasz konto w tej samej instytucji finansowej co pożyczkodawca, transfer środków odbędzie się natychmiastowo.

Przemyśl zanim pożyczysz

Jedynym warunkiem braku opłat w przypadku darmowej chwilówki jest terminowa spłata zobowiązania. Jeśli spóźnisz się ze spłatą choćby jeden dzień, pożyczkodawca będzie miał prawo anulować promocyjne warunki i obciążyć Cię opłatami w standardowej wysokości. Przedłużające się opóźnienie może skutkować także naliczeniem odsetek za opóźnienie, procedurą windykacyjną, a nawet skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Jeśli pożyczkodawca współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, przekaże instytucji informacje o zadłużeniu. Po spełnieniu określonych przesłanek będzie miał również prawo wpisać Twoje dane do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej, nazywanych potocznie rejestrami dłużników. A ten znacznie obniży Twoją wiarygodność w oczach banków i firm pożyczkowych. Może utrudnić również realizację tak prozaicznych czynności jak podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej czy internetu.