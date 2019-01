Danny – nowy wirtualny asystent sieci

Asystent Google to inteligentny pomocnik stworzony przez Google. Mogą z niego korzystać użytkownicy smartfonów i tabletów z systemami Android, a wkrótce iOS. Komunikacja z Asystentem Google odbywa się głównie za pomocą głosu, ale możliwa jest również interakcja tekstowa.

Od połowy stycznia Asystent Google potrafi odpowiadać na zadane pytania i wyszukiwać informacje w internecie w języku polskim. Dzięki wirtualnemu pomocnikowi można między innymi wysłać SMS lub wiadomość na Whatsapp, włączyć muzykę na YouTube czy Spotify, sprawdzić pogodę czy uruchomić nawigację na Mapach Google.

Play od kilku miesięcy współpracował z Google nad stworzeniem integracji, umożliwiającej swoim klientom bardziej spersonalizowaną obsługę zapytań kierowanych do Asystenta. Celem firmy było udostępnienie klientom dodatkowego kanału wsparcia i obsługi, który odpowie na wiele pytań związanych z korzystaniem z telefonu w sieci Play - od teraz wystarczy powiedzieć „OK Google, porozmawiaj z Play”. W listopadzie ubiegłego roku w ramach programu pilotażowego operator uruchomił chatbota - Danny’ego. Sztuczna inteligencja z powodzeniem obsługuje w komunikatorze online podstawowe pytanie kilku tysięcy klientów oferty na kartę.

Danny, nowy głosowy asystent swoją nazwę wziął od danych - ciągu znaków, liter i cyfr, z których powstał. Odpowie on na pytania zadane bezpośrednio w Asystencie Google, na smartfonach z systemem Android, a wkrótce także z iOS (w przypadku tego drugiego systemu konieczne będzie pobranie darmowej aplikacji). Można go będzie zapytać między innymi o oferty i usługi sieci. Na początku użytkownicy będą mogli uzyskać informacje o obecnych promocjach, a także o nowościach w Play24 – wystarczy powiedzieć: "Ok Google, zapytaj co nowego w Play".

Lista dostępnych tematów będzie się zmieniała dynamicznie. Oprócz tego Danny będzie umożliwiał znalezienie lokalizacji najbliższego salonu operatora czy uzyskanie odpowiedzi na pytania z sekcji „Pomoc” – np. jak doładować konto. Wszyscy chętni użytkownicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie o telekomunikacji.

Źródło: Play