Dane w drodze – dziel się nimi ostrożnie

Podczas podróży najczęściej okazujemy swój dowód tożsamości, używamy karty płatniczej i korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi. Jeśli ktoś prosi nas o dane, a mamy wątpliwości co do jego uprawnień, zawsze powinniśmy prosić o pokazanie legitymacji służbowej.

Podczas podróży powinniśmy także starać się płacić kartą tylko, gdy jest to konieczne. Warto także ustawić w swoim banku dzienny limit dla transakcji, zabezpieczając się na wypadek nieautoryzowanego dostępu. Dodatkowym zabezpieczeniem dla karty zbliżeniowej jest etui ochronne, które uniemożliwia jej zeskanowanie.

Aby uniknąć zagrożeń związanych z używaniem publicznych sieci Wi-Fi, część osób wypoczywających za granicą decyduje się na kupno karty pre-paid u lokalnego operatora telekomunikacyjnego. Jest to jednak także ryzykowne, bo zazwyczaj musimy podać wiele informacji o sobie, by aktywować usługi, w tym dostęp do Internetu. Najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie ostrożności.