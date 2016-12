Dane na wakacjach – jak je chronić

Szczególnie latem wiele instytucji, w tym publicznych, ostrzega przed negatywnymi skutkami wypoczynkowej beztroski. Wiele przestróg związanych jest z danymi osobowymi czy też szerzej z prawem do prywatności. – Opracowaliśmy katalog ryzykownych sytuacji wraz z prostymi poradami, w jaki sposób uniknąć ich negatywnych skutków nie rujnując przy tym sobie i znajomym zasłużonego urlopu. Podzieliliśmy je na trzy grupy – te związane z naszymi: dowodami tożsamości, kartami płatniczymi oraz smartfonami.

Dokumenty tożsamości

Dokument potwierdzający tożsamość to nie tylko dowód osobisty, ale również prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa i legitymacja szkolna. Dlatego nie powinniśmy poprzestawać na ochronie tylko jednego z nich. Przyjrzyjmy się najczęściej występującym ryzykownym zdarzeniom związanym z dokumentami tożsamości.

Karty płatnicze

Gotówka jest sukcesywnie wypierana przez elektroniczne metody płatności. Warto więc szczególnie chronić także ten nośnik nie tylko przed kradzieżą. Jak zabezpieczyć kartę płatniczą? Oto kilka przykładów.

Smartfon

Jednym z najczęściej noszonych przez nas przedmiotów w kieszeniach – także w okresie wakacyjnym – jest smartfon. Od dawna nie służy on już tylko do wykonywania połączeń telefonicznych czy komunikacji SMS. Przechowujemy na nim, często nieświadomie, dużo danych na swój temat. Co zrobić by nasz smartfon był bezpieczny w czasie urlopu? Jak ustrzec się przed ryzykownymi sytuacjami?

Podpowiedzi poniżej.

W myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć warto pamiętać o bezpieczeństwie posiadanych prywatnych informacji zwłaszcza na wakacjach.

Autor:

Konrad Gałaj-Emiliańczyk, ekspert ds. ochrony danych ODO 24