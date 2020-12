Daj się wesprzeć w prowadzeniu firmy

Na początku biznesowej przygody mało kto odczuwa potrzebę wsparcia. Wiatr sam wieje w żagle, a właściwy kierunek rozwoju niezawodnie podpowiada intuicja. Jednak dalszy rozwój niesie ze sobą wyzwania. Pojawia się coraz więcej czynników, które należy wziąć pod uwagę. Wybory stają się coraz trudniejsze. W pewnym momencie wszyscy robimy coś po raz pierwszy. Popełniamy błędy i wyciągamy wnioski. Jednak dojrzali biznesmeni wiedzą, że lepiej uczyć się na cudzych błędach. A im dojrzalsi, tym chętniej korzystają ze wsparcia, jakie daje doradztwo biznesowe.

Co możesz zyskać dzięki doradztwu biznesowemu?

W osobie doradcy biznesowego zyskujesz przede wszystkim partnera, który rozumie wyzwania z jakimi się mierzysz. Samotność w biznesie i samotność liderów, to rzadko poruszany temat. Niesłusznie. Już sama możliwość podzielenia się tym, co przeżywasz jest cenna. Z załogą nie możesz przecież rozmawiać o wszystkim. Dzięki doradztwu biznesowemu nie tylko poczujesz, że nie jesteś sam, ale także zobaczysz swój biznes w szerszej perspektywie. A to przynosi spokój.

W każdym biznesie liczy się optymalizacja. Mądrze dobrane doradztwo to oszczędność czasu, pieniędzy i błędów. To najszybszy sposób, by uzupełnić swoją działalność o kompetencje, których potrzebujesz. Doradca biznesowy może pomóc ci w zasadzie w każdym elemencie prowadzenia firmy. Musisz jedynie znaleźć osobę z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Może to być szeroko zakreślona praca nad strategią rozwoju. Ale mogą być też konkretne wyzwania, jak przeprowadzenie restrukturyzacji, rozwój sprzedaży na nowych rynkach, czy wprowadzenie nowego produktu na dotychczasowe. Doradcy biznesowi mogą wesprzeć cię w zarządzaniu ludźmi, budowaniu efektywnych zespołów, tworzeniu struktur sprzedaży, wzmocnieniu twojej marki, czy nawiązaniu silniejszych relacji z klientami. W czymkolwiek oczekujesz wsparcia, możesz być pewien, że na rynku jest osoba, która wie jak należy to zrobić. I chętnie podzieli się wiedzą. Tylko musisz ją znaleźć. Jeśli ci się uda, podniesiesz zarówno skuteczność, jak i codzienny komfort prowadzenia biznesu.

Doradztwo biznesowe vs. mentoring

Doradztwo biznesowe skierowane jest głównie na twoją firmę. Na decyzje związane z jej prowadzeniem. Na procesy, jakie w niej zachodzą. W mentoringu biznesowym uwaga skupia się na tym, jak ty działasz. Doradca biznesowy przyjrzy się twojej firmie, a mentor tobie. Doświadczeni doradcy i menedżerowie, są też często dobrymi mentorami. Bo w praktyce obszary te mocno się uzupełniają i nie da się ich ostro rozgraniczyć. W końcu Twoja firma rozwija się razem z tobą, a podejmowanie odpowiednich decyzji wymaga też pracy nad sobą (np. zapanowania nad skłonnością do podejmowania ryzyka). Ze wsparcia mentora warto skorzystać, jeśli interesuje cię rozwój osobisty, rozwój lidera, lepsze zrozumienie siebie, budowanie kariery zawodowej, czy większa równowaga w życiu i biznesie.

Jak go znaleźć? Doradca biznesowy odpowiedni dla ciebie

Znalezienie odpowiedniego doradcy biznesowego nie jest najłatwiejszym zadaniem. Zawód ten nie jest uregulowany, jak lekarz, prawnik czy rzeczoznawca. Teoretycznie doradcą biznesowym może zostać każdy. Jak więc znaleźć osobę, która naprawdę wniesie jakość do twojego biznesu?

Przede wszystkim zapytaj siebie: Co jest mi potrzebne? W jakim obszarze potrzebuję wsparcia? Wbrew pozorom, spojrzenie na siebie z dystansem to duże wyzwanie. Pomóc może szczera opinia współpracowników lub bliskich.

Kolejnym krokiem może być research w sieci. Możesz zacząć od prostego wyszukiwania w google. Ale nie ograniczaj się do tego. Doradcy często dzielą się swoją wiedzą. Więc ci dobrzy nie powinni być anonimowi w sieci. Poszukaj informacji o ich wystąpieniach, rekomendacji udzielonych im przez innych, opisów ich doświadczenia. Research możesz przeprowadzić także offline. Porozmawiaj ze znajomymi lub partnerami biznesowymi. Może korzystali już z usług doradcy, którego mogą zarekomendować.

Bardzo ważne, jest doświadczenie w obszarze, który cię interesuje. Oczywiście są w też biznesie umiejętności uniwersalne, ale od osoby, która ma cię wesprzeć w konkretnym obszarze, powinieneś oczekiwać udokumentowanych dokonań w danej dziedzinie.

Doradca biznesowy powinien czasem stawiać wyzwania twoim poglądom, ale jednocześnie wasza wspólna praca powinna być komfortowa. Zwróć uwagę na to, czy podzielacie te same wartości. Podczas wstępnych rozmów możesz zapytać o nie wprost. Jeśli nie porozumiecie się na poziomie wartości, trudno będzie wam wykreować spokojną przestrzeń do rozwoju.

Agnieszka Servaas to doradca i mentor biznesowy, współzałożycielka i współwłaścicielka firmy VIVE, która działa w 70 krajach i osiąga rocznie 400 mln przychodów. Przez magazyn Home&Market została zaliczona do grona 25 top menedżerów i 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.