Czysta3.vc inwestuje milion złotych w Staffly

Skupiając się wyłącznie na tradycyjnej definicji pracy zawodowej pomijane są dziesiątki milionów osób, których dochody bazują na zarobkach z różnych źródeł i które świadomie kształtują własne życie zawodowe. Chociaż praca tymczasowa nie jest wcale nowym zjawiskiem, nie pasuje ona do oficjalnych definicji i statystyk pracy. Z badań wynika jednak, że ​​od 20 do 30 procent populacji w wieku produkcyjnym, wykonuje pracę niezależną (McKinsey & Company, 2016). W raporcie EY Global Contingent Workforce Study (2018) pojawia się nawet określenie ,,giggersów” jako społeczności. Tworzą ją głównie osoby urodzone po 1980 roku – znające języki obce, stale poszukujące nowych wyzwań, ukierunkowane na zawodową elastyczność.

Mimo, że model zatrudnienia tymczasowego zyskuje na popularności, to oferujący go pracodawcy borykają się z wieloma wyzwaniami, dla których brakuje obecnie rozwiązań.

– Research rynku pokazał, że w segmencie pracy tymczasowej istnieje gigantyczny problem z pojawianiem się pracowników w wyznaczonym miejscu na ustalone rozpoczęcie pracy. Dla przykładu, pracodawca umawia na kolejny dzień 10 osób, rekrutując je za pomocą portali społecznościowych lub ogłoszeniowych, z czego na miejscu pojawiają się zaledwie 3. Często także pracownik, po jednym, dwóch dniach rezygnuje z pracy. I wydaje się, że niewiele można z tym zrobić – mówi Filip Sobel, pomysłodawca i CEO Staffly.

Zespół Staffly wykorzystując swoją wiedzę, wnioski z obserwacji i badań obszaru pracy tymczasowej proponuje narzędzie, które dzięki swojej uniwersalności i innowacyjności ma potencjał by zrewolucjonizować funkcjonowanie obszaru pracy tymczasowej i rozwiązać najpowszechniejsze problemy pracodawców. System, nad którym pracują, ma sprawić, by każdy pracownik był bardziej świadomy swoich potrzeb, a w dalszej perspektywie usatysfakcjonowany i zadowolony z pracy dorywczej, którą podejmie. Platforma stworzy własną społeczność pracowników, zwanych Stafferami. Kluczem do sukcesu rozwiązania ma być elastyczność i algorytm dopasowujący pracowników do zleceń na podstawie zmiennych psychometrycznych.

Prognozy rynkowe mówią, że giggersi będą stanowić 20 proc. całkowitej liczby pracowników, a wartość gig economy ma osiągnąć poziom 2,7 biliona dolarów w 2025 roku (Forsal, 2019).

– Dziś pojęcie pracy tymczasowej wciąż jeszcze kojarzy się z najmniej pożądanymi zajęciami i niskimi kwalifikacjami. Od kilku dekad obserwujemy zmianę struktury rynku pracy i coraz większą jego segmentację. Elastyczność, tymczasowość zatrudnienia – zarówno ze względu na sam charakter pracy, jak i zmiany podejścia do aktywności zawodowej pracowników – wydaje się tworzyć nowy standard w tym obszarze. Gig economy nie jest już tylko ciekawą zajawką badaczy, a powoli staje się standardem na rynku pracy, zmieniając jego paradygmat. W tej nowej rzeczywistości chcemy zaadresować jedne z największych wyzwań branży i skupić się na dopasowaniu oczekiwań pracodawcy i potrzeb pracowników. Wierzymy, że poznając lepiej pracownika – m.in. poziom jego kompetencji, ambicje i potrzeby rozwoju zawodowego – będziemy w stanie zbudować jego pełniejszy profil, który pozwoli nam na celniejsze dopasowanie ofert. Mamy ciekawe pomysły, jak to zrobić i już intensywnie pracujemy nad modelem takiego narzędzia – wyjaśnia Łukasz Zygiel, Product Design Lead projektu. – W centrum obszaru gig economy stawiamy właśnie naszego współczesnego, elastycznego pracownika – dodaje Łukasz Olejarczuk, CTO Staffly.

Technologia wykorzystana w platformie umożliwia pogłębioną analizę Stafferów – użytkowników korzystających z portalu agencji pracy tymczasowej Staffly. Uzyskane dane posłużą do lepszego poznania pracowników – będą zasilać silnik rekomendacji ofert pracy. System w spójny i efektywny sposób łączyć będzie wyniki badań psychologicznych z danymi behawioralnymi oraz informacjami dostarczonymi przez samych użytkowników.

Staffly wpisuje się również w trend paperless – wszystkie dokumenty (także umowy z pracownikami) w ramach platformy podpisywane będą elektronicznie za pomocą dedykowanego narzędzia.

– W projekcie Staffly doceniamy przede wszystkim stworzenie nowej kategorii, wyróżniającej platformę na tle innych systemów rekrutacyjnych, gdzie wyniki opierają się na konkretnej wiedzy o użytkowniku, a nie tylko zagregowanych danych ilościowych. Potencjał do wykorzystania takiego produktu jest właściwie w każdej branży, bo praca tymczasowa dotyczy także zleceń eksperckich – wyjaśnia Szymon Janiak, dyrektor zarządzający Czysta3.vc. – W okresie pandemii zainteresowanie prowadzeniem elastycznego życia zawodowego wzrosło, z różnych przyczyn. Z badań i naszych analiz wynika, że trend ten będzie się w przyszłości pogłębiał. Warto także dodać, że ostatnimi czasy, technologia, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji i algorytmów dopasowania, odgrywa w rekrutacji znaczącą rolę. W oba te konteksty projekt Staffly wpisuje się doskonale – dodaje.

Pierwsze efekty pracy zespołu spodziewane są za 10-12 miesięcy.

– Nasz pomysł nie wszedłby tak szybko w fazę realizacji bez wsparcia Czysta3.vc. Największą wartością dodaną ze współpracy z funduszem jest dla nas ekspercka wiedza oraz bogate doświadczenie biznesowe i projektowe, z którego będziemy mieli możliwość skorzystać podczas tworzenia Staffly. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zrewolucjonizować rynek pracy tymczasowej w Polsce zgodnie z maksymą „by poznać odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie” – wskazuje Filip Sobel.

Czysta3.vc to fundusz o kapitalizacji 50 mln złotych. Dzięki znajomości sektora technologicznego i doświadczeniu Czysta3.vc wspiera spółki w skalowaniu biznesu, pomagając m.in. w ekspansji zagranicznej i usprawnieniu procesu sprzedaży. Strategia inwestycyjna zakłada rozwój portfolio funduszu o firmy posiadające unikalną wartość, a jednocześnie komplementarne w stosunku do pozostałych, preferując podmioty o sprawdzonym modelu biznesowym. Do tej pory Czysta3.vc zainwestował w spółki m.in. z obszaru martech: Semoni, CUX.io, hyperCrew oraz obszaru software house: TSS, Da Vinci Studio.

Staffly to startup elastycznej pracy tymczasowej, z obszaru HR Tech. Łączymy zaufanych pracodawców i sprawdzonych pracowników, zapewniając realizację zleceń nawet tego samego dnia.