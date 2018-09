Czyścisz komputer z wirusów i reklam? Mogłeś go zaszyfrować!

Wirus Kraken Cryptor właśnie kończy pierwszy miesiąc. Metoda jego dystrybucji to dowód na doskonałą adaptację cyberprzestępców do zmieniających się warunków. Autorzy tego ransomware dyskontują uczulenie internautów na niechciane programy, propagując wirusa jako narzędzie czyszczenia systemu - i to na oficjalnej stronie producenta oryginału.