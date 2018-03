Czym obecnie interesują się inwestorzy?

W czasie Gospodarczego Otwarcia Roku 2018 widać było wyraźnie motywy, które będą przewijać się w najbliższych miesiącach. Jednym z tematów przewodnich stanie się biotech, czyli technologie biologiczno-chemiczne i nano rozwiązania. Z pewnością żywe jest zainteresowanie cyfrowymi technologiami poświęconymi ochronie danych osobowych, bezpieczeństwu pieniędzy na kontach i korespondencji. Kolejne inwestycje będą dotyczyć połączonych ze sobą urządzeń w ramach koncepcji Internet Of Things, czyli Internetu Rzeczy. Te trzy obszary będą cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów w 2018 roku.

Choć dziś wydaje się to jeszcze nieprawdopodobne, to już widać pewne przesłanki do wzrostu rynku usług kosmicznych. Należy pamiętać, że Polska jest silna w produkcji dobrych podzespołów. Choć sami nie staniemy się potęgą, wiele obiektów w tej przestrzeni może być budowanych na naszym rodzimym oprogramowaniu, co już w tej chwili widać w amerykańskich, chińskich i europejskich misjach kosmicznych. Ze wspomnianego wcześniej biotechu wyodrębnić należy jeszcze obszar technologii profilaktyki wczesnego rozpoznawania nowotworów. Oncotech jako gałąź biotechnologii ma zapewniać rozwiązania służące wcześniejszej, lepszej i mniej inwazyjnej identyfikacji zagrożeń onkologicznych.

Weszliśmy na szczyt finansowania publicznego startupów technologicznych. Powoli zaczynamy schodzić w dół i zmienia się perspektywa. Trwa jeszcze moment kumulacji środków na innowacje i testowanie różnych rozwiązań. Teraz należy je mądrze ulokować na rynku, nie wydawać bez sensu, ale celnie wprowadzić je do obiegu.

Autor: Maciej Sadowski, Startup Hub Poland dla eNewsroom