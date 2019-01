Czym najlepiej podróżować na dystansie: Polska – Niemcy

Samolot

Najszybszym środkiem transportu jest oczywiście samolot. Polskie lotniska są bardzo dobrze skomunikowane z Berlinem i innymi miastami Niemiec. Podróż trwa około godziny do dwóch i jest bardzo komfortowa. Olbrzymim ułatwieniem jest fakt, że połączenia do naszych zachodnich sąsiadów oferują tanie linie lotnicze. Niejednokrotnie można polecieć do Niemiec za kilkanaście złotych.

Autokar i bus

Alternatywą jest oczywiście przejazd autobusem, albo busem. Obecnie tworzonych jest coraz więcej kursów do z Polskie do Niemiec i z Niemiec do Polski, bo wiele osób jeździ nimi do pracy. Rośnie liczba prywatnych przewoźników, którzy obsługują te destynacje. Przykładem jest firma Juzwa, która proponuje kursy busem z Polski do Niemiec, Holandii i z powrotem. Busy obsługują wspomniane trasy codziennie, a niezbędne informacje dotyczące przewoźnika można znaleźć na: http://www.juzwa.pl/busy-do-polski/. Cieszy fakt, że autokary i busy obsługujące dalekobieżne połączenia mają wysoki standard, co zapewnia przyjemną podróż. Zazwyczaj autokary wyposażone są w klimatyzację, komfortowe fotele i WC. Poza tym, ceny biletów również są niezwykle zachęcające, więc z przejazdów korzystają zarówno pracownicy, jak i turyści.

Pociąg

Wygodną opcją dojazdu do Niemiec jest również podróż pociągiem. Na trasie jeżdżą składy o wysokim standardzie, więc można stosunkowo szybko i wygodnie dotrzeć do Berlina i innych miast. Poza tym, koleje oferują wiele sezonowych promocji, zachęcając pasażerów do korzystania z ich usług. Przykładem jest oferta drezdeńska, albo pociąg do Berlina, gdzie za 40-50 zł można wybrać się z Wrocławia do Niemiec.

Jak widać zainteresowani podróżami do Niemiec mają do wyboru kilka środków transportu. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Decyzja, co do środka lokomocji zależy od preferencji podróżnika. Nie mniej jednak wszystkie opcje są wygodne i pozwalają w kilka godzin dotrzeć do celu. Oczywiście alternatywą zawsze pozostaje własny pojazd, który daje niezależność w trakcie jazdy. Trzeba jednak pamiętać, że zazwyczaj po takim kursie, kierowca jest zmęczony. Warto więc zastanowić się nad inną możliwością dojazdu, bo świetnym rozwiązaniem jest samolot, bus, albo pociąg. Finalnie, nie ważne, którą opcję wybierzemy, istotne jest, że decydujemy się na podróż i zwiedzanie malowniczych zakątków świata, znajdujących się nieopodal.