Czym kierować się dobierając bezpieczne obuwie ochronne?

Jednym z istotniejszych elementów pracy w fabrykach zakładach przetwórstwa czy halach produkcyjnych jest odpowiednio dobrane ubranie robocze, które nie tylko zapewni odpowiedni komfort pracy, ale również da pracowników (i ich przełożonym) pewność, że wszystkie czynności będą wykonywane zgodnie z zasadami BHP. Jednym z elementów wyposażenia jest obuwie robocze, które będzie chronić wszystkie wrażliwe części stopy przed urazami czy kontuzjami. Czym jednak kierować się dobierając właściwe buty ochronne i jak wpływa na to specyfika danego zajęcia? Sprawdź, co warto wiedzieć przed zakupem obuwia ochronnego do zakładu pracy.